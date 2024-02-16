高空驚魂｜飛行途中天降蛆蟲　女乘客慘「中頭獎」勁崩潰　驚揭元凶藏於破裂行李袋中

▲ 美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機發生高空驚魂事故，一名經濟艙女乘客在飛行途中發現有大量蛆蟲從天而降，最終導致航班被迫折返。

美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機發生高空驚魂事故，一名經濟艙女乘客在飛行途中發現有大量蛆蟲從天而降，不僅掉落在她的頭頂上，甚至還爬滿座位區；蛆蟲瘋狂蠕動的恐怖景象令機艙一片混亂，最終導致航班被迫掉頭折返。事後有乘客透露，天降蛆蟲的元凶是一條腐爛的魚。

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綜合外媒報道，涉事航班DL133原本由荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，飛行時間預計為9小時，不料起飛1小時後便因為發現大量蛆蟲而被迫折返。有乘客透露，罪魁禍首是某件隨身行李內一條腐爛的魚；由於該行李破裂，導致蛆蟲掉落，繼而引起混亂。航班落地後，乘客機組人員亦隨即進行大清掃，該行李也被裝入袋中焚燒處理。

事後，Reddit網民「Nisha_16」表示，自己當時和家人就坐在蛆蟲蠕動的正前方一排，「我們後面的女乘客告訴機組人員，有蛆蟲掉到她的頭上。我轉過去看，結果發現牠們在座位上不停蠕動。」他亦提到，自己離開客機時發現那條腐爛的魚僅以報紙包裹，放在隨身行李內，「非常噁心」。

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據報，機組人員在確認該涉事行李的主人後將其留下，其他乘客則先行下飛機，但目前仍不清楚該名乘客是否會受到罰款或任何懲罰。有乘客受訪時透露，達美航空向該班機每位乘客賠償8,000飛行里數和酒店住宿，若行程遭延誤過夜，將額外獲得30美元（約234港元）的餐券。

達美航空回應外媒查詢時證實，該DL133 航班於周二（13日）折返阿姆斯特丹。涉事飛機事後已被徹底清潔，乘客亦已重新預訂下一班飛往底特律的航班。

根據達美航空規定，食品只要經過妥當包裝便能攜帶上機。然而，這並非達美航空近期首次發生高空驚魂記，有網民爆料指，自己與8歲的女兒曾在聖誕節前夕乘坐一班由美國伯明翰飛往阿特蘭大的客機，不料起飛20分鐘後卻開始聞到一陣「糟糕的味道」。

起初網民以為是女兒「瀨屎」，但對方否認，而那股可怕的味道在剩餘的飛行過程中一直縈繞，直到他們下飛機時才發現他們所坐位置前面八排的一個座位上覆蓋著排泄物。

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