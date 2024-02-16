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代母媽媽︱40+港婦兩度婚姻失敗後雪卵 赴外國找精子及代母做單親媽媽

家事百科 12:36 2024/02/16

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《北京遇上西雅圖》劇照

一位已經接近四十歲的女人，有過兩段婚姻，令她對於男女關係已經陷於絕望的境地，女人有感於自己已屬高齡，生育有危險性，但又渴望擁有自己的孩子，她決定將卵子冷藏，然後親身飛赴外國一些精子庫，尋找一個自己認為最合適的配對，再找一個健康的女人，代她生育。孩子生下來後，她第一時間抱回來，自己親手撫養。

孩子日漸長大，乖巧聰明，閨密問孩子的母親，打算甚麼時候告知孩子的來歷？究竟孩子的父親是誰？甚至究竟這個孩子是不是自己「親生」的？其實都需要答案，但真相對於孩子來說，未免有點殘忍。孩子年紀太小，沒辦法理解自己的來處；但若孩子長大成人後，才把真相告訴他，又怕他一下子接受不來。

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你會以為我在述說一個電影故事吧？但其實，上文前半段都是真人真事的個案，孩子日漸長大後的故事，是我杜撰、幻想出來的，但這個幻想不是全無道理，這種傳宗接代的方式，顛覆了傳統的倫理觀念。

對於這些新科技，我完全尊重，只不過一向喜歡幻想的我，聽過身邊朋友雪卵的故事後，我立即幻想，這個孩子長大後，他的身份問題？譬如在出世紙上，父親一欄該填上何人的名字？譬如這個四十歲的女人，終於擁有一個跟自己有血緣關係的孩子，卻沒有十月懷胎的過程，又算不算是一個圓滿的母親？當然，這些問題都只不過是我想多了，又或者我根本不了解這個新科技的運作，但有些問題，總需要有答案的，不是嗎？

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撰文 : 鄭丹瑞

家庭教育 雪卵

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