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階級歧視｜疑被清潔女工換垃圾桶碰到　旺角兩孭名牌鄉音女斥：快啲做清潔工啦

休閒消費 12:57 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

旺角兩名孭名牌袋的女子疑不滿被清潔女工換垃圾桶時碰到，用帶鄉音的廣東話斥責：快啲做清潔工！

職業無分貴賤！近日網上流傳一段短片，見到兩名孭著名牌袋的女子，以帶鄉音的廣東話怒罵一名清潔女工，其中一名女子更揶揄清潔工：「快啲做清潔工啦」，引來更多男途人為清潔工出頭圍罵兩女。影片上傳後，網民也紛紛聲討兩女的言行，怒斥兩人是「狗眼看人低」！

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該段上載至facebook的影片長約5分鐘，事發在旺角街頭，從片中可見兩名分別揹著YSL及COACH手袋的女子，疑不滿清潔女工換垃圾桶時碰到她們，便當街斥責該名清潔工。清潔女工解釋曾叫兩女借開讓她更換垃圾桶，兩女高聲說「聽不到」，但其中一人卻鬧她「一句唔該都無」。清潔女工語帶激動叫報警，兩女亦叫嚷：「報吖！報吖！」

兩孭名牌袋的鄉音女疑不滿被清潔女工換垃圾桶時碰到，出言怒斥清潔工，卻引來被大叔圍剿。（影片截圖）

大叔圍罵：兩個人蝦一個

有大叔途人看不過眼，上前反斥兩女欺負清潔工，「蝦老人家」、「兩個人蝦一個人」，也遭兩女怒罵：「你走開啦，你都唔知咩情況」。正當數人圍罵之際，其中一名女子出言揶揄清潔工「快啲做清潔工啦！真係！」

此言一出，惹來更多大叔挺身而出爆粗圍罵兩女，怒斥她們看不起清潔工，「人哋做乜嘢工關妳X事啫？」、「妳可以咁樣講嘢㗎咩？做清潔工唔X得啊？唔可以做清潔工啊？」兩女辯稱沒有看不起清潔工，反斥大叔們：「你而家係咪要鬧人啊？係咪要鬧人先？」其後兩女在同行男子勸說下轉身離開，但她們仍不時回頭繼續鬧，最後有大叔揶揄她們：「有冇錢住酒店呀？」

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網民斥：真正狗眼看人低

大批網民看完影片後留言批評兩女疑歧視清潔工，斥責她們「真正狗眼看人低」、「去平機會告佢」，又大讚大叔們拔刀相助，「呢班男人好齊心，好嘢，幫個自力更生之清潔阿姐」、「班阿叔好man」、「好彩有呢班男人，幫清潔工人出頭」。

網民認為清潔工為市民辛勤工作，應尊重及體諒，「清潔工人係值得尊重」、「尊重别人也是尊重自己」、「清潔姐姐工作不易，尤其在萬眾歡樂時刻還做厭惡性工作，碰到咪碰到囉，多啲包容吓啦，香港人多路窄，唔忍唔得呀」！

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責任編輯：王明芳

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