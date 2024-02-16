高空產子丨日本飛台北機上孕婦突臨盆產子　空服員1句話機上4醫生齊助產

▲ 日本飛台北機上孕婦突臨盆產子，空服員1句話，機上4醫生齊助產。

長榮航空昨日（15日）一班由日本飛台北的航班，上演了驚險一幕。一名孕婦在離降落前一小時突然出現臨盆反應，幸在機上4名醫生及空服員協助下，孕婦成功誕下男嬰，母子皆平安。對於坊間一直有傳言指，嬰兒在飛機上出世，即可享終生免費搭飛機的權利，長榮航空對此亦作出回應。

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綜合台媒報道，長榮航空一班由日本羽田機場，飛往台北松山機場的BR189航班，在周四（15日）臨降落前一小時，一名孕婦乘客出現臨盆反應，陣痛分娩。有機上乘客憶述情形，提到當時有空服員問到：「請問飛機上有人是醫生嗎？」其後醫生紛紛舉手幫忙，並形容像是「好電影才會出現的情節」、「太戲劇化」。

長榮航空表示，一名孕婦在「羽田-松山BR189」班機上出現臨盆反應，經由機上4名醫生旅客與全體空服員協助下，於機上順利誕下一名男嬰。當時緊急通報下取得松山機場優先降落權，並安排救護車待命，航班在13點11分降落松山機場後，派員陪同母子送往醫院，母子均安，惟不便透露包括旅客懷孕周數在內等個人資料。

對於長期有坊間傳言指，機上出世的嬰兒可享終生免費搭機權，長榮航空回應指無此慣例。而長榮航空有規定，懷孕36周以上的單胞胎孕婦、懷孕32周以上的雙胞胎孕婦，以及產後未滿7天的產婦不可搭機。

其中一名醫生竟是網紅的丈夫

而在今次事件中，其中一名助產的醫生，原來是網紅旅日作家「中古小姐」的醫生丈夫。「中古小姐」在社交平台上憶述事件，指老公昨日搭飛機，傳訊息給她：「我還在機場，衣服已溼透，必須先想辦法換衣服才能離開機場」。

「中古小姐」一看訊息差點嚇暈，後來才得知是老公在飛機上幫忙孕婦接生。聽完整件事後，她的內心百感交集，因為老公原本上周就要搭飛機，但是在她建議下，在東京多留幾天才改機票，慶幸媽媽和孩子有醫生在機上幫忙，並同時提醒孕媽媽出國務必慎重，把自己和孩子的健康放第一，別讓大家擔心。

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責任編輯：王明芳