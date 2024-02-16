親子酒店︱港島香格里拉10間全新主題客套房　電車樹屋深海尋寶逐間睇

▲ 港島香格里拉10間全新主題客套房。

【Staycation/親子酒店/特色主題房/家庭主題房/港島香格里拉】周末假期想帶小朋友去酒店Staycation，度過輕鬆愉快的時光，現時都有不少選擇。港島香格里拉近日就推出全新的家庭主題套房和客房，設有10個特色主題，包括「香港漫遊」、「海洋世界」、「野外冒險」等，設有互動式玩耍雙層兒童床，甚至有角色扮演的服裝提供。

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帶小朋友出外過夜，都希望住得舒適之餘，亦可以有豐富設施讓孩子玩得盡興。港島香格里拉推出全新家庭主題客房及套房，設有不同的主題：

▲ 香港漫遊主題家庭套房。（港島香格里拉IG圖片）

親子酒店｜香港漫遊主題家庭套房

兒童睡房設計別具特色，躺在電車設計的雙層兒童床，仿如駕駛電車一樣遊走香港市區。小朋友爬上車廂上層後，可以瀡滑梯下來，還有互動式駕駛艙，利用按鈕操控聲音和燈光。本地藝術家麥東記創作的壁畫，畫上香港著名地標及霓虹燈等。

面積：88平方米/948平方呎

房價：平日每晚$9,588起；周末每晚$11,280起

▲ 深海寶藏主題家庭套房。（港島香格里拉IG圖片）

親子酒店｜深海寶藏主題家庭套房

以潛艇為設計概念的兒童雙層床，將香港的水底世界帶到岸上。小朋友可以進入潛艇的駕駛空間，在駕駛艙內操作響鬧裝置和警報按鈕，以及在控制面板上操控燈光和聲波探測儀表板。

面積：88平方米/948平方呎

房價：平日每晚$9,588起；周末每晚$11,280起

▲ 魔幻城堡主題家庭套房。（港島香格里拉IG圖片）

親子酒店｜魔幻城堡主題家庭套房

以魔幻城堡為主題的雙層兒童床，設有樓梯和吊橋、收藏玩具的寶庫，還有隱含紫外線元素的魔幻國度巨型壁畫，當中將展翅的獨角獸、傳說中的飛龍和魔幻城堡活靈活現地展現眼前。家長更可以在進入兒童房前，按下家長房內的按鈕，播出歡迎來訪賓客的喇叭聲。

面積：88平方米/948平方呎

房價：平日每晚$9,588起；周末每晚$11,280起

▲ 露營之旅主題家庭套房。（港島香格里拉IG圖片）

親子酒店｜露營之旅主題家庭套房

幻想坐在復古露營車設計的雙層兒童床或開篷車頂上，踏上開往米埔的旅途之中，欣賞香港最風光如畫的濕地景緻。露營車設有互動儀表板，讓小朋友從中認識路標，亦可以利用氣像及時間紀錄板追蹤天氣。

面積：88平方米/948平方呎

房價：平日每晚$9,588起；周末每晚$11,280起

▲ 叢林樹屋主題家庭套房。（港島香格里拉IG圖片）

親子酒店｜叢林樹屋主題家庭套房

想像進入香港的大埔滘森林觀鳥，設有懸掛樹上的木製樹屋雙層兒童床、令人興奮的滑梯，以及從高處鳥瞰腳下森林的景觀。從裝扮成小小探險家到探索不同鳥類叫聲的面板，當中包括有灰背畫眉、貓頭鷹、麻雀、東方喜鵲和斑鳩的叫聲。

面積：88平方米/948平方呎

房價：平日每晚$9,588起；周末每晚$11,280起

▲ 野外探險主題家庭套房。（港島香格里拉IG圖片）

親子酒店｜野外探險主題家庭套房

以簡樸田園的元素為帳篷式營地創造真實的野外狩獵感覺，更將美妙的戶外活動帶到現實中。自然的材質和物料、手工製作的木製傢具和帆布帳篷雙層兒童床，附設吊橋通往兒童滑梯，讓人聯想到非洲的野外草原。

面積：88平方米/948平方呎

房價：平日每晚$9,588起；周末每晚$11,280起

▲ 飛船歷險主題家庭套房。（港島香格里拉官網圖片）

親子酒店｜飛船歷險主題家庭套房

乘搭配備滑梯、方向盤、壓力計、讀取器和煞掣的時光飛船，坐在甲板上層回到過去。孩子更可以親自控制螺旋槳、渦輪引擎和其他飛船裝置，營造出一種親歷其境的氛圍，為小小旅客帶來不同氣候的舊香港體驗。

面積：132平方米/1421平方呎

房價：平日每晚$33,840起；周末每晚$33,840起

▲ 精靈花園主題家庭套房。（港島香格里拉官網圖片）

親子酒店｜精靈花園主題家庭套房

進入奇幻國度，裡面配置專為茶會而設的魔幻餐桌和椅子、裝扮舞台，小巧精緻的粉紅色南瓜車組合床坐落在迷人的壁畫景觀中，樹屋旁更設有兒童滑梯，設置於天花上的投影器為小朋友營造一種親歷其境的氛圍。

面積：132平方米/1421平方呎

房價：平日每晚$33,840起；周末每晚$33,840起

▲ 園林小屋主題家庭房。（港島香格里拉官網圖片）

親子酒店｜園林小屋主題家庭房

飽覽香港山景的度假酒店，設有分層式攀爬平台及滑梯讓孩子們體驗住宿樂趣。樹木、藤枝、柔軟的繩網營造出一個舒適愉悅的園林設計，配合迷人的花卉全景壁畫，打造出全面的幻想與想像空間。

面積：41平方米/446平方呎

房價：平日每晚$4,042起；周末每晚5,358起

▲ 海灣船屋主題家庭房。（港島香格里拉官網圖片）

親子酒店｜海灣船屋主題家庭房

以傳統的小漁船作為兒童床設計概念，並以繩索步道連接觀景小屋和兒童滑梯。燈光以懷舊煤油燈的溫暖色調呈現，配上舢板形設計的搖搖椅，以及可轉動的方向盤。四周更擺放船錨、浮標和貝殼等裝飾使人猶如置身其中，鼓勵孩子們親身參與和探索。

面積：44平方米/479平方呎

房價：平日每晚$4,324起；周末每晚$5,640起

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責任編輯：王明芳