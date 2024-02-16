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求偶奇遇︱內地男首次與港女相睇詳列3大優點　女方揀一地點進餐震撼男生

家事百科 13:43 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

內地男大讚港女貼地不拜金，留下良好的印象。

【港女/相睇/相親/兩性關係/拍拖/譚仔】香港女生生活獨立，追求男女平等！有內地男生首次與港女相睇，被港女貼地又不拜金的行為深深震撼，更將首次約會的經歷放上網，詳列港女3大優點，他指港女竟然要求去譚仔三哥食米線，埋單時只是每位$50！

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優點1:遲到主動請食飯道歉

這名內地男在小紅書分享，表示約會當天女生遲到了10多分鐘，一直道歉，還說要請他吃飯補償，令他有點惶恐，不過他還是主動給飯錢，飯後女方堅持要請他飲奶茶。

內地男上載彌敦道的照片，兩人首次約會應該在附近。小紅書圖片

優點2：揀吃平價米線

約會首日，男生問女生想吃甚麼，對方竟然表示想吃譚仔三哥，這個答案深深地震撼了內地男，而埋單時每位人均消費更是$50都不用！

優點3:飯後活動坐草地談心

男生指飯後女生帶他逛了一下商場，然後找了個地方，在商場的草地席地而坐，兩個人就面對面坐下來聊了一天。男生總結表示，

第一次跟香港女孩相親給了一點不一樣的震撼，感覺到香港(部分)女孩子好真實的感覺。

網民:港女好難追

文章一出後，很多網民都留言指「香港女仔好難追，不是有錢就得，要講感覺。」也有女生表示，我第一次和男朋友吃飯都是吃茶餐廳，第二次直接「掃街」坐草地。有網民指香港女生受的教育不同，大多數三觀比較正，真正做到男女平等。也有網民大讚港女獨立性好，內地的恨不得上來就把你榨一遍，結婚了他連工資卡都見不到。

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責任編輯:王明芳

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