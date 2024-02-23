抽脂風險丨男子貪靚「臉部抽脂」疑出血過多窒息亡 生前曾求助醫生遭無視

抽脂近年日漸普遍，但當中風險不能輕視。日本一名48歲男子去年4月於大阪一間美容外科診所接受臉部抽脂手術後，翌日疑因出血過多導致頸部腫脹窒息死亡。事隔將近1年，警方經調查後，以「業務過失致死嫌疑」控告37歲的操刀醫生。據了解，事主手術後曾向醫生表達不適，但醫生未有及時提供任何具體的解決與治療方式。

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綜合日本傳媒報道，一名48歲男子去年4月於大阪市的美容外科診所「HAAB × DREAM BEAUTY CLINIC」接受臉部抽脂手術，惟手術後男子身體卻出現嚴重不適。期間，他曾一度將自己臉部腫脹的術後照片傳給有關醫生，請求對方協助，但是對方卻沒有即時提供具體的治療指示；男子最終於翌日疑因為出血過多導致頸部腫脹窒息死亡。

▲ (影片截圖)

經調查後，警方本月15日以「業務過失致死嫌疑」對37歲的操刀醫生作出控告。警方認為，37歲負責操刀的醫生明知道病患是因為出血導致喉嚨與氣管狹窄，如果情況加劇會造成窒息，但是卻沒有做出適當的醫療處置，使得病患死亡，認定其未盡到防止死亡事故發生的義務。

不過，據了解，涉事醫生面對調查時堅決否認罪行並稱，強調「我已經沒有甚麼可做的了。看到病患臉部照片後，已經建議他到醫院就醫。」

抽脂4大危險性

本港整形外科專科醫生應純原曾表示，在非醫院的診所環境進行抽脂手術，基本建議以每次手術不抽多於20%體表面積。而假使手術要抽超過20%體表面積，或抽脂量多於5公斤，因麻醉風險較大，應在醫院設備下才進行。

由於抽脂手術要麻醉、要注射、要刺入抽脂管，可想而知存在危險性，建議術前應作以下4方面考量：

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責任編輯:羅嘉欣