  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抽脂風險丨男子貪靚「臉部抽脂」疑出血過多窒息亡 生前曾求助醫生遭無視

保健美顏 11:57 2024/02/23

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 李龍基 農曆新年2024 高才通 婚後事 會員有獎 佘詩曼 中一面試 區區有好校 名校專區

抽脂近年日漸普遍，但當中風險不能輕視。日本一名48歲男子去年4月於大阪一間美容外科診所接受臉部抽脂手術後，翌日疑因出血過多導致頸部腫脹窒息死亡。事隔將近1年，警方經調查後，以「業務過失致死嫌疑」控告37歲的操刀醫生。據了解，事主手術後曾向醫生表達不適，但醫生未有及時提供任何具體的解決與治療方式。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜90歲方太分享養生之道　細數上電視教煮餸昔日故事　硬淨背後只為5子女

綜合日本傳媒報道，一名48歲男子去年4月於大阪市的美容外科診所「HAAB × DREAM BEAUTY CLINIC」接受臉部抽脂手術，惟手術後男子身體卻出現嚴重不適。期間，他曾一度將自己臉部腫脹的術後照片傳給有關醫生，請求對方協助，但是對方卻沒有即時提供具體的治療指示；男子最終於翌日疑因為出血過多導致頸部腫脹窒息死亡。

(影片截圖)

經調查後，警方本月15日以「業務過失致死嫌疑」對37歲的操刀醫生作出控告。警方認為，37歲負責操刀的醫生明知道病患是因為出血導致喉嚨與氣管狹窄，如果情況加劇會造成窒息，但是卻沒有做出適當的醫療處置，使得病患死亡，認定其未盡到防止死亡事故發生的義務。

不過，據了解，涉事醫生面對調查時堅決否認罪行並稱，強調「我已經沒有甚麼可做的了。看到病患臉部照片後，已經建議他到醫院就醫。」

抽脂4大危險性

本港整形外科專科醫生應純原曾表示，在非醫院的診所環境進行抽脂手術，基本建議以每次手術不抽多於20%體表面積。而假使手術要抽超過20%體表面積，或抽脂量多於5公斤，因麻醉風險較大，應在醫院設備下才進行。

由於抽脂手術要麻醉、要注射、要刺入抽脂管，可想而知存在危險性，建議術前應作以下4方面考量：

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:羅嘉欣

健康問題 醫生 大阪 日本

最高瀏覽

【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【廣州斷橋】船隻誤撞廣州南沙大橋橋墩　至少2死1傷3人失聯
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
【不倫關係】網傳港島中學教練與女生親密照　教育局稱校方已即時解僱教練
深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租
深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租