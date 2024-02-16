香港小姐丨去年家人離世生活不順遂　李珊珊壓力爆煲致濕疹爆發

▲ 李珊珊近日飽受病痛煎熬！

前港姐李珊珊4年前公開患上驚恐症，積極抗病的李珊珊慢慢好轉，於社交平台和電台節目分享患病經歷以及心路歷程，跟同路人互助互勉！

【積極抗病】受驚恐症折磨避免外出用膳 李珊珊開心嘆日本菜疑病情好轉

家人離世身心受創

日前李珊珊於專欄撰文透露，自去年六月開始生活上不太順遂，至親好友患病外，愛犬飽受長期疾病煎熬，另外珊珊更要面對家人的離世。

李珊珊表示在壓力爆煲之下，身體亦出現問題，患有甲狀腺機能低下的她，由於甲狀腺素分秘不足而導致脫髮。

另外曾確診新冠肺炎的李珊珊，在康復後既然濕疹大爆發，嚴重程度是皮膚傷口會黏住衣衫，珊珊可說是身心受創！

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事實上李珊珊爆受濕疹困難廿多年，1998年拍攝《烈火雄心》被山泥活埋的戲份後，李珊珊就患上嚴重的濕疹，早年她曾透露，嚴重時會出水以及潰爛，只能靠食藥和塗藥膏止痕，即使痊癒也留下紅印！

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2019年11月22日，李珊珊應「精神健康基金會」之邀，以默劇方式拍片公開患上驚恐症，片裡她手持寫上心聲的巨型「大字報」，珊珊指曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」，另外她曾透露發病時會心跳加快、冒冷汗、呼吸困難和肚瀉不止。

受病情影響的李珊珊深居簡出，即使發帖文也不見其樣子，2022年9月，李珊珊出post兼寫道：「又看完醫生回家，狂瀉兩星期，希望今天，吃到固體食物。」當時李珊珊幾乎半個月就覆診一次，令外間擔心其狀況，及至去年中，珊珊透露外出食日本菜，病情已慢慢好轉。

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