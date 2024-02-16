愛的教育｜孩子好壞不是用分數來衡量　爺爺手寫7張獎狀表揚孫兒

▲ 內地有一名爺爺，手寫7張獎狀表揚孫兒。

孩子好壞不是用分數來衡量！山東一名爺爺近日因擔心孫子成績不夠好，考試結束後拿不到學校獎狀會傷心，於是這名絕世好爺爺竟花心思，買下7張空白獎狀，把寶貝孫子的優點逐一列出，令孫子看到後非常開心！

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據內地媒體《澎湃新聞》報道，山東濰坊一名爺爺因擔心孫子靠學業成績，不足以拿到獎狀而會傷心，於是提前買入一包空白獎狀，把孫子的優點親手用黑筆，逐一在獎狀上記下來，當中包括「孝順爺爺奶奶的特大獎」、「家中的陽光好少年」、「堅持運動的小達人」、「光盤行動守護者」、「最大進步獎」、「勤奮學習獎」、「三好學生獎」（身體好、心眼好、心態好）。

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整個過程被拍攝紀錄下來，只見孫子放學回家後看到滿桌獎狀，激動不已，快樂洋溢臉上。相關影片引發網民熱議，有網民盛讚爺爺的做法值得借鏡：「正面激勵，孩子會越來越好」。

有網民認為孩子長大會成才：「爺爺的教育方式很正能量」、「在爺爺眼裡孩子能健康且正直地長大才是最重要的」；也有網民慨嘆：「獎狀是我童年的遺憾」；另亦有網民表示自己是老師，並留言稱：

我是老師，期末孩子必須都有獎狀，一定會有閃光點的，成績不是優秀唯一的標準。

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責任編輯：王明芳