香港小姐丨鄧卓殷獲郭子豪求婚將做人妻　Amber人美心善曾到第三世界國家做義工

▲ 鄧卓殷人美心善呀！

前港姐鄧卓殷（Amber）在日前情人節報喜宣布與男友郭子豪訂婚的消息，她更網晒多張被求婚的照片，原來郭子豪好有心思在郵輪上浪漫求婚，又送上巨型鑽戒給Amber，足見相當愛錫她！

選港姐入行

鄧卓殷於2018年參選港姐奪得亞軍兼最上鏡小姐繼而入行 ，參選時憑聰穎對答令人留下深刻印象，加上甜美外表，被看好入行星途會有不錯的發展。

入行後，Amber拍攝作品不多，最為人熟悉是《十八年後的終極告白2.0》演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤，當時她被讚演出不俗兼沒有違和感。

香港小姐丨鄧卓殷情人節宣布喜訊 晒巨鑽獲郭子豪郵輪求婚

曾捲入負面新聞

不過當年Amber屢傳多宗負面新聞，包括介入郭子豪與拍拖3年的圈外女友Karen的戀情等，是非纏身，不過郭子豪已解釋與Karen分手後才與Amber發展，不過此事對女方的形象始終有一定程度的影響。

在2019年，Amber重返校園繼續進修，一邊拍劇一邊在港大修讀建築碩士課程。

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人美心善

其實Amber本身是一名學霸，於2013年的中學文憑試（DSE）中考獲四科5**的佳績，其後在香港大學修讀建築系，更獲《2017年度亞洲建設大獎評選》的學生界別建築組贏取優異獎，2017年學士畢業並任職建築見習生。

學歷高外，Amber人美心善，她於大學時期曾獲得獎學金遠赴非洲和柬埔寨做義工，受訪時並指當時於非洲逗留了一個多月：「在非洲除了幫助農村設計廁所外，亦有到學校做義工教他們英文。」

▲ Amber曾遠赴非洲和柬埔寨做義工。

特別體驗

她更居住於當地人的家中，「體驗到無論是農村生活或老師的家中，都能體驗到當地人的生活環境。可能夜晚我們需要摸黑去廁所，沒有熱水及花灑沖涼，需要用凍水並用水桶倒在身上。農村內沒有廁所，只有一個洞。」

至於柬埔寨那次經歷，Amber說：「在柬埔寨逗留了約兩星期，幫助他們建造學校。」

難得踏足非洲和柬埔寨，她有感自己大開眼界：「這個世界有很多地方未看清楚、未被發掘，亦有很多不同的地方未必發展得很好。」

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