中年好聲音2丨陳俞霏感恩從女兒身上找到救贖　黃劍文獲張佳添讚：你係其中一隻黑馬

▲ 《中年好聲音2》陳俞霏。

車婉婉任主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》在周日（2月18日）播出第十部曲《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》上半場，有肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

這次回合12強選手將輪流獻唱雙語之歌爭入10強，由本回合開始起增設累積排名分，第一名獲得12分、第二名獲得11分如此類推，獲得MVP者則再加2分，每回合最低分2位被淘汰。

是集《中年好聲音2》出場名單如下：《只想你會意／認錯》鄭梓浩、《守望麥田／百年孤寂》陳俞霏、《不如不見／Desperado》古淖文、《明知故犯／明知道》黃劍文、《衹願一生愛一人／讓我一次愛過夠》劉威煌和《紅葉斜落我心寂寞時／Right Here Waiting》沈宗賢。

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▲ 黃劍文。

肥媽求陳俞霏關注

《中年好聲音2》進入白熱化階段，12強選手為爭奪10強使盡渾身解數，據知本回合全線選手皆獲得80分以上，值得期待！以全白Look上陣的陳俞霏獻唱《守望麥田／百年孤寂》，她坦言被歌詞感動，悟出不少人生道理。

對於陳俞霏演出，張佳添說：「你揀啱歌，好表現到你嘅個性，（情感）啱啱好唔會過多或者過少，你喺台上有一種揮灑（自如）感覺，唔會覺得好煩。」肥媽則指俞霏過於忘我：「佢直情係睬你都傻，冇睇過我哋，佢真係好享受個舞台，呢樣係啱嘅，但要畀番少少面班評判，好似唔當我哋存在咁，係咁意得閒望吓我哋啦！」非常搞笑。

▲ 陳俞霏表現越嚟越瀟灑。

家有超級嚴母

另外，陳俞霏賽前接受製作組訪問時，透露育有一名3歲多的女兒，女兒現在於廣州生活，她坦言當初其實沒有想過要生小朋友：「講真我呢世人最唔想要嘅就係小朋友，因為唔想我嘅小朋友過住我以前過嘅生活。」

陳俞霏直指，兒時媽媽對她十分嚴厲：「佢希望我成績全部係滿分，99.5分對佢嚟講已經係瑕疵，令我有少少心理陰影，覺得自己一直為人哋而活。」

她表示，最終沒想到反而在女兒身上找到救贖：「佢畀咗好多快樂我，我人生一直係我媽咪話晒事，有咗囡囡先發現人生原來唔係咁。」最後她寄語女兒：「做自己，唔好理人哋，開心就得！」

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黃劍文獲讚恰到好處

黃劍文則再度挑戰女歌男唱獻唱《明知故犯／明知道》，越唱越強的劍文來到10強爭奪戰再有出色發揮，獲張佳添大讚：「你聲靚同感情恰到好處，我覺得你鬥心開始出嚟，係其中一隻黑馬！」

周國豐亦說：「呢幾集你嘅信心返晒嚟，你嘅Vocal Performance表現得好好，你好唱到作為第三者嗰種痛，你激情得嚟又唔會太Over 恰到好處。」伍仲衡亦大表認同：「你啲哭腔依家恰到好處呀，之前係多到漏！」

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