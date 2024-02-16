明星育兒丨湯怡麥秋成與2歲多女兒玩「人體搖搖板」 網民憂心：小心條腰椎
娛樂 14:09 2024/02/16
湯怡與麥秋成在2021年2月26日結婚，並育有現時2歲多的女兒「麥QQ」，兩公婆不時落力於社交網放閃，又大晒女兒的可愛日常，不過，日前一家三口的舉動就令人看得一額汗！
湯怡一家三口「人體搖搖板」
日前，湯怡在IG上載影片：「情人節特備節目，原來唔可以兩個人，要我們仨先完成到。」
湯怡與老公麥秋成在家中大廳軟墊上玩「人體搖搖板」，就是運用槓桿原理做運動，而二人顯然都玩得相當吃力！
後來，湯怡更抱著女兒一起玩，兩公婆更笑得十分開心。
網民：小心條腰椎
吳若希（Jinny）指「好sweet」，部份網民留言指好搞笑，又有不少網民擔心他們的安全：「好搞笑，但小心整親」、「小心條腰椎啊」、「嘩 小心整親呀」、「腰骨唔講得笑」。
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撰文 : TOPick柴犬出動