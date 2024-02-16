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明星育兒丨湯怡麥秋成與2歲多女兒玩「人體搖搖板」　網民憂心：小心條腰椎

娛樂 14:09 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

湯怡、麥秋成、麥QQ玩「人體搖搖板」。

湯怡與麥秋成在2021年2月26日結婚，並育有現時2歲多的女兒「麥QQ」，兩公婆不時落力於社交網放閃，又大晒女兒的可愛日常，不過，日前一家三口的舉動就令人看得一額汗！

湯怡發文惹婚變揣測　老公麥秋成親自回應

湯怡一家三口「人體搖搖板」

日前，湯怡在IG上載影片：「情人節特備節目，原來唔可以兩個人，要我們仨先完成到。」

湯怡與老公麥秋成在家中大廳軟墊上玩「人體搖搖板」，就是運用槓桿原理做運動，而二人顯然都玩得相當吃力！

後來，湯怡更抱著女兒一起玩，兩公婆更笑得十分開心。

網民：小心條腰椎

吳若希（Jinny）指「好sweet」，部份網民留言指好搞笑，又有不少網民擔心他們的安全：「好搞笑，但小心整親」、「小心條腰椎啊」、「嘩 小心整親呀」、「腰骨唔講得笑」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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