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時尚速報｜Canada Goose X Kidsuper 新貴聯乘　Colm Dillane操刀兩大拿手主題圖案

休閒消費 15:57 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

剛推出聯乘系列的同時，品牌正式宣布任命加拿大NBA明星球員Shai Gilgeous-Alexander為全球品牌大使，自然要找他穿上該系列的新裝，羽絨應用亮面的Feather-Light Ripstop 面料（100%再生尼龍）製成。（雙面羽絨背心 $8,000）

雖然不少人都說羽絨服裝在香港無用武之地，加上已經踏入2月中，但是香港天氣潮濕，天氣仍然顯得有寒意，因此，每當看到一些設計出色的羽絨服裝，難免仍叫人心動，畢竟往歐美、甚至日本旅行，羽絨服還是必需品。

市面上的羽絨服的設計和用色大多千篇一律，如果要追求有特別的款式，大可以留意Canada Goose和時裝品牌Kidsuper合作的聯乘系列。

Kidsuper是何許人？創辦人是來自美國的Colm Dillane，Colm在青少年期已經有着Kidsuper這個稱號，高中時和同學印製tee發售，喜歡時裝的他，認為服裝就是一幅畫布，可以在服裝上表達自己的想法，加上人生的座右銘是一切都有可能成真，於是2019年以藉藉無名的身份去信給法國高級時裝協會申請加入，結果當然被吃了一口閉門羹。

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於是靈機一觸的他用上被拒信中內容做出服裝上的印花圖案，結果備受注目，亦令到LVMH集團的高層Michael Burke將他形容為「反傳統和眾所皆知的天才」，造就他成為去年Louis Vuitton秋冬男裝的客席設計師。

服裝就是畫布

雖然，LV最終都沒有將去年由Kidsuper主理的的秋冬男裝系列催谷和大力宣傳（宣傳落在今年Pharrell Williams操刀的系列身上），但無疑當上一季LV的設計師後令Kidsuper的名字更多人認識，或許就是這個原因，促成今次與Canada Goose的合作。

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這一次由Kidsuper操刀的羽絨服重點在於Colm Dillane施展最拿手的圖案，圖案包括兩個主題：紫色人群（Purple Crowd）及風景（Landscape）。前者描繪了體育館內球迷的熱情和興奮，藉着運動向人與人之間的聯繫致敬；後者則勾勒出巍峨的雪山和結冰的溪流，呼應品牌Live in the Open的理念，整個系列雖然只有4個項目，但已經叫人眼前一亮。

產品查詢：2756 0368
記者：何偉雄

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