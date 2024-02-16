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時尚速報｜MIRROR李駿傑+邱傲然代言美容新品　4品牌美妝新品春色無邊

娛樂 15:48 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

MIRROR兩位成員：李駿傑及邱傲然為化粧品牌當代言人。

對不少女士來說，衫可以不買，但唇膏和護膚品這些美容產品就不可缺少，畢竟件衫如何漂亮，還要有一個靚樣才可以將服裝提升。每個月都有大量新產品推出，不妨就在這裏為大家update最新的產品情報。

Guerlain．MIRROR雙子

剛剛MIRROR演唱會正式落幕，其中Jeremy（李駿傑）和Stanley（邱士縉）合作唱出一曲《Fever》成為最多人談論的環節，後者於尾場還脫掉上衣令一眾粉絲尖叫，至於Jeremy現場演出水準亦一再被肯定，近日他更再次成為Guerlain的代言人，為品牌的全新嫣紅瑞龍LUCKY RED系列造勢，全新嫣紅瑞龍LUCKY RED包裝以龍年為主題，ROUGE G寶石唇膏和金鑽修顏氣墊粉盒飾上金屬紅色龍鱗紋理圖案，當中的人氣色調No. 9 Lucky Red是高度濃郁的啞緻霧面紅色，帶點深邃、微藍色調，配方具備16小時持粧，易於塗抹。

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Hermes 限量春色

Hermes於2020年首次推出美粧系列，今天它的唇膏系列已經成為最暢銷的項目之一，最近有3種全新春夏限量顏色面世，包括深紅霧面質地的47 Rouge Cinetique、粉嫩霧面粧感洋溢熒光般光澤的41 Rose Pop和明亮橘黃的44 Orange Neon，3種新色均具吸光效果的霧面粧感令臉龐更形容光煥發。

3款全新Les Mains Hermes 指彩護手指甲油。（各 $455 / Hermes）

與此同時亦推出3款全新Les Mains Hermes指彩護手指甲油。包裝上，瓶蓋首次披上鮮豔色彩，與3種指甲油色澤形成鮮明對比，甲油顏色包括Bleu Electrique、Ultraviolet和Orange Tonique 3色，身為品牌的粉絲不可以沒有一支旁身。

剛推出3種新色的Rouge Hermes唇膏，圖中這一款是44 Orange Neon。（$735 / Hermes）

Tom Ford 最親民的一次

各大時裝和化粧品牌都紛紛推出唇膏，可以想像得到這個市場有多大的需求，最新加入戰團推出新產品的是Tom Ford，品牌旗下的Tom Ford Beauty推出幼管SLIM LIP COLOR SHINE系列，該系列唇膏含有豐富的潤滑劑，既輕盈又高飽和度的配方讓雙唇瞬間滋潤豐盈。作為首次與女士們見面，一次過推出10款色調，包括8款全新色調及兩款經典色調，最重要的是售價相當親民，一反品牌過往美粧系列售價高企的定律。

Tom Ford剛推出幼管SLIM LIP COLOR SHINE系列。（各 $395 / Tom Ford Beauty）

Jo Malone 英倫玫瑰

英倫玫瑰不只是時裝品牌Burberry創作總監Daniel Lee的靈感泉源，更是同鄉香水品牌Jo Malone的新香。一直以來，玫瑰是非常標誌性的香氛素材，更是世界享負盛名的英倫花園的代名詞，有不少香水均需要玫瑰來提煉出獨一無二的香味。

Rose Blush香水中的羅勒遇上清甜多汁的荔枝，清新的玫瑰散發着初露氣息，宛如果凍般水漾通透，淡粉花香輕輕簇擁在白麝香的純淨懷抱之中，氣味清新。（左 / Rose Blush香水 $950、右 / Rose Blush香氛蠟燭 $595 / Jo Malone）

Rose & Magnolia以5月玫瑰散發清新芬芳，隱約飄散清甜荔枝蜜香，交織大馬士革玫瑰的馥郁辛香暖意，並加入廣藿香芬芳及琥珀木，衍生出令人着迷的木質花香。（$950 / Jo Malone）

最近Jo Malone一口氣推出3款有關於玫瑰花的香水，包括Rose Blush、Rose & Magnolia和Rose Amber，配合同款香氛，讓你身心和家居都瀰漫着玫瑰香。

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

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產品查詢：Guerlain（2869 1552）、Hermes（2118 2288）、Jo Malone（2113 0008）、Tom Ford（2115 9346）

記者：何偉雄

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