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我在這裡等你丨兩大男神首度齊拍電影　劉俊謙范少勳大銀幕合體

娛樂 15:39 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

范少勳（左）和劉俊謙（右）在《我在這裡等你》首度共演。

兩大顏值擔當劉俊謙、范少勳常被指有「兄弟臉」，去年金馬獎頒獎典禮一起牽手上台頒獎，讓網友瘋狂敲碗求合作，如今網友夢想成真，兩大男神即將大銀幕合體，將在台灣導演鄧依涵的電影作品《我在這裡等你》演出，演繹一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。

近期憑NETFLIX影集《此時此刻》在台灣人氣爆棚的劉俊謙，曾以電影《幻愛》入圍金馬獎及金像獎，當時就被傳媒笑言「撞樣范少勳」，去年兩人出席金馬獎，以「港版范少勳」、「台版劉俊謙」自我介紹，笑震全場，二人後台依偎合照更被大讚「這畫面太美」。

而兩大男神在日前情人節於社交平台互相發布兩人劇照，突如其來的浪漫舉動引爆熱議，而官方正式宣布兩人主演《我在這裡等你》將於今年上映，並曝光由知名設計師方序中設計的國際版海報，以多層次的筆觸描繪綻開夜空的朵朵煙花，燦爛卻短暫的特質，暗示片中相遇、獲得的情感。

小曉丨劉俊謙讚金馬史上最年輕影后為天才演員　阿謙承諾做導遊帶林品彤遊香港

《我在這裡等你》國際版海報由知名設計師方序中設計。

集結兩大男神
 
《我在這裡等你》講述失意的香港作家天宇，偶遇台北街頭混混阿翔，兩人展開尋找通往天堂的鯨逝灣的旅程，沿途發現意外的轉折與緊密的緣份，帶出「這世界上總有一個跟你相似，並等待你的人」。范少勳幽默表示：「可能我們長很像，所以有機會碰到！」

劉俊謙則說：「我們第一次見面，我就蠻喜歡他，少勳很樂觀，跟他聊天會被笑容吸引，能合作覺得很讚。」兩人因戲成好友，令人更加期待片中的化學反應。

范少勳和劉俊謙在《我在這裡等你》詮釋一段「相互奔赴，想見到彼此」的情感。

導演鄧依涵表示，第一次看劇本中的阿翔就想到范少勳，「他把自己和角色魅力融合一起，表演得很好。」

至於邀劉俊謙演出，表示看完《幻愛》後被他的表演驚艷，一直期待合作，沒想到首部電影長片就成功集結兩大男神，完全呼應這是一部「相信世界上許多機遇都是最美好安排」的電影。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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