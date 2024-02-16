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【洗黑錢】海關破最大宗洗黑錢案　涉款140億拉主腦7人

社會 14:46 2024/02/16

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海關破最大宗洗黑錢案，涉款140億拉主腦7人。（王韻青攝）

香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案件，涉款140億，成功瓦解一個7人的大型跨國犯罪集團。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司，透過頻繁的出入賬交易及誇大出口貿易額，協助海外犯罪集團將黑錢「洗白」，其中一個銀行帳戶單日入帳超過1億元，單筆匯款最高金額約4,800萬元。

海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位，拘捕5男2女，年齡介乎23至74歲，凍結1.65億港元資金。

案情指，集團主腦是一名34歲的非華裔男子，以名下獨資經營公司作核心，並利用其妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行戶口，清洗黑錢。主腦另在2021年透過一名保險經紀作為中間人，招攬3名港人，即本案其中3名被捕人，協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口，然後交由集團操控變成傀儡戶口。

所有公司報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地，以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品，登記地址均為紅磡一個商業單位。該集團所屬的銀行戶口頻繁轉帳約2萬宗，虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額，從而轉帳大量海外資金來港洗白，雖然該集團錄得數以10億計的戶口交易，卻只有9,000萬元報關紀錄。

涉案集團多間公司表面上沒有業務關聯，但各自利用銀行戶口進行頻繁資金轉移，2021至2023年5間本港銀行戶口清洗黑錢達79億，其中一個戶口曾經單日入帳逾1億港元，單筆最高金額約4,800萬元，而且出入帳頻密程度極為罕見，一個戶口單日可以50次，多個戶口涉及清洗黑錢140億元，惹來執法部門的懷疑。

海關主動聯絡海外執法部門，得悉涉案集團以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬。而其中29億資金來源自印度手機應用程式詐騙集團，兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。

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