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Healthy Life｜每日10次！大腿筋硬難「劈腿」？1個簡單動作放鬆髖關節

保健美顏 08:00 2024/02/20

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熱門 李龍基 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

想挑戰一字馬，卻發現自己大腿筋太硬，盡力打開雙腿都有困難？本報近日邀請到美女健身教練Cathy與節目主持懷鈺一起做運動，Cathy教練教授1個簡單動作，只要每日做10次就能夠放鬆腳部髖關節。Cathy同時分享1個簡單習慣，透過每日對自己說些鼓勵說話，幫助增加正能量。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！大腿筋硬難「劈腿」？1個簡單動作放鬆髖關節

放鬆髖關節動作

  • 首先整個人打側躺在瑜伽墊上。
  • 右手托頭，左腳向上抬起。
  • 提起至能力最盡後，放下左腳。
  • 放下時，左腳腳趾要小腿上爬。 
  • 爬至膝蓋位置後再次抬起左腳。
  • 重複做10次，完成後換邊重複動作。

注意抬起腳時，應會感受到大腿內側有拉扯感。

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養成鼓勵自己的習慣

Cathy教練表示，每日早上都會對自己說一些鼓勵說話，透過這個習慣讓自己更能肯定自己，專注在想做的事，例如「我今日就是完善」、「我是很豐盛的」、「我的潛能是無窮無盡」，只要是任何覺得能夠提升到正能量的話語，都能夠成為鼓勵自己的說話。Cathy教練建議大家，可以在早上或睡前重複說10次鼓勵說話，養成習慣。

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責任編輯：郭子豐

攝影：陳健珊

鳴謝：健身教練Cathy

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