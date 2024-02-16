【美斯失場】Tatler Asia主席改口風　稱賽前15分鐘得悉美斯缺陣

▲ Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière。(資料圖片)

國際邁阿密早前舉行亞洲之旅，阿根廷球王美斯於香港站未有上陣引起風波。賽事主辦單位Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière接受外國體育媒體《The Athletic》訪問提及事件，指自己在比賽開始前15分鐘才發現美斯不會上場，「整個上半場時間，我們都在努力探索讓美斯出場的方案」。不過其最新說法與他上次傳媒簡報會時有分別。

Michel Lamunière受訪時透露，他於當日開賽前15分鐘得悉美斯不會上陣。不過，根據他本人在2月5日見傳媒讀出聲明時，當時他指是於上半場結束後，才獲國際邁阿密管理層告知美斯因傷無法出賽；而文化體育及旅遊局長楊潤雄同日見傳媒時則表示，Tatler Asia在開場前「仍然確認美斯會在下半場出場」。Tatler Asia其後在2月9日公布退款的聲明中，則未有再提及得悉美斯不會上陣的確實時間。

Michel Lamunière在訪問中又稱，「整個上半場時間我們都在努力探索讓美斯上場的方案，各方不斷在討論及奔走」，一直嘗試尋求讓美斯出場或向球迷演講，指撇除美斯受傷以外，活動其實「完美舉辦（perfectly organised）」。

他重申根據Tatler Asia與國際邁阿密的協議，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴4位球星除非受傷，均會至少出場45分鐘，最終美斯、蘇亞雷斯未有出場，只有布斯基斯、佐迪艾巴於下半場中段才登場。

被問到邁阿密此舉會否違反協議，Michel Lamunière未有明言對方是否違約，亦對扣減出場費的說法不置可否，僅指正評估不同選項，「我們正在評估所有選項，並與所有合作夥伴一起討論可能的解決方案。這不僅包括邁阿密國際，還包括所有相關方，包括香港政府和經紀人。我們一直與邁阿密持續保持溝通，包括和班主碧咸。我們始終尋求透過透明和建設性的溝通來尋找解決方案。」報道亦提及，國際邁阿密拒絕回應事件。

另外，國際邁阿密結束亞洲之行後，返回主場出戰美職聯開季前最後一場熱身賽鬥阿根廷球隊紐維爾舊生，美斯倒戈母會正選登場，踢足60分鐘未有進賬，其間作出3次射門，最終賽事以1:1言和。在邁阿密的7場熱身賽，美斯僅於香港站未有登場。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5