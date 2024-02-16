【加煙稅】林文健：上年加煙稅成效立竿見影　研究立法禁止銷售添味煙

▲ 林文健接受報章訪問時表示，研究法禁止銷售添味煙草產品。(資料圖片)

政府目標在2025年降低吸煙率至7.8%，外界關注本月底公布的新一年度財政預算案，會否連續兩年加煙稅。衞生署署長林文健接受報章訪問時表示，上個財政年度提高煙稅，對控煙成效立竿見影，該署去年資助戒煙服務的吸煙者人數按年增加17%。他亦指，女性吸煙率達3%至4%，20年來沒下跌，添加味道的煙草產品對女性特別有吸引力，未來會考慮是否透過立法禁止銷售添味煙草產品。

林文健表示，香港現時吸煙率達9.5%，每天有超過58萬人吸煙。整體吸煙人數持續下降，但平均每日吸煙量沒下 跌。長者吸煙問題嚴重，吸煙者大部分為40歲或以上。他稱，隨着年齡增長，患上吸煙引致的疾病及死亡風險相應增加。

林文健稱，增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施，煙草產品售價上升可為減少吸煙和戒煙提供誘因。去年尋求戒煙服務的人數增多，綜合戒煙熱線及青少年戒煙熱線來電數目有10553個，按年升15%。 去年有876名吸煙者接受中醫針灸和輔導戒煙服務， 衞生署將加強中醫針灸戒煙服務，引入更多服務提供者。

衞生署調查發現，女性吸食 「薄荷味」 及 「薄荷及水果味」 的傳統煙比率較高，分別為68.3%及5.1%。林文健稱， 未來會考慮是否透過立法禁止銷售添味煙草產品。

數碼化中藥標本館 為220種常用藥材拍攝中藥標本

另外，林文健亦表示為配合 「數碼化中藥標本館」 建設，政府中藥檢測中心的中藥標本館藏品，包括原植物和藥材標 本，已重新拍攝4K高解像度相片。數碼標本館下月開放使用時，將涵蓋220種常用藥材的飲片、原藥材和原植物標本高清圖片，可望為業界和科研機構提供準確科學資料，作中藥科研、教育和鑒別等用途。

他亦表示，衞生署轄下的政府中藥檢測中心，至今已完成12個研究及專題項目， 包括去年為白鳳丸中常見中藥材的化學指標成分建立定性和定量分析方法，令業界到其他國家申請註冊或在香港進行品質管理，均可用到有關指標，證明該中成藥有效。他指，中藥貿易和使用時需要有標準，並走出國際，才可以促進貿易。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：陳展棋