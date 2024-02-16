【23條立法】葉劉淑儀：暫未見有外國反對　沒有罪行涉將港數據交內地

▲ 葉劉淑儀（中）今日指，暫時未見到其他國家反對本港23條立法。（資料圖片）

政府正就《基本法》23條立法進行諮詢，前保安局局長、行會召集人葉劉淑儀今日指，暫時未見到其他國家反對立法，又認為有美國律師事務所限制香港員工存取國際數據庫的做法不必要，因諮詢文件沒有一條罪行是牽涉將香港數據交到內地。

葉劉淑儀今日出席一個電台節目表示，暫時未見到其他國家就本港二十三條立法諮詢，發聲明提出反對或抹黑，可能有些國家仍在研究，並會在立法階段檢視條文草案細節再作評論。她又估計，相關情況可能是因為見到諮詢文件的確參考了大量五眼聯盟國家或新加坡等地的國家安全法例，「你那些『五眼國家』就自己看，如果你認為有甚麼抄錯你的，你就和特區政府說。」

對於有外媒報道指，有美國律師事務所限制香港員工存取國際數據庫，葉劉淑儀出席電台節目後認為，做法不必要，「諮詢文件沒有一條罪行是牽涉將香港數據交到內地，沒有一條是有這個可能性。」

提早披露貧窮線不涉泄露國家秘密

對於泄露國家秘密相關罪行，葉劉淑儀認為，門檻高，因為先決條件是危害國家安全的秘密，而國家秘密的定義根據香港法例而定，舉例即使提早披露政府未公佈的貧窮線，或政府今個財政年度財赤1200億，亦不屬危害國家安全。她又預料，23條立法的條例草案，最遲在立法會休會前通過。

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責任編輯：區綽彥