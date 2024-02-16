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職場文化︱港男不忿已婚媽媽隱瞞狀況逗足同事幾年利是   網民一句話籲看開

家事百科 16:38 2024/02/16

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能夠給利是是一種神氣，所以網民都勸樓主不要太計較!

【利是/新年/逗利是/未婚/討論區】新一年大家都會期待逗開工利是，特別未婚人士，如果在大公司工作，收到上司及同事利是分分鐘可以過肥年！而傳統上已婚就不應收利是，但有網民在討論區發文稱，有女同事已婚兼有4歲兒子，卻隱瞞婚姻狀況，逗足各同事幾年利是！令深感不忿的樓主，在網上公審該名女同事的行徑，惟也有網民留言，叫對方看開一點：「能派利是係福氣」！

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樓主在香港討論區發文，指公司有一位女同事，樣子看上去頗年輕，年齡似20尾，於公司工作了幾年。而每年大家都會派利是給她，她亦沒有拒絕。

直到今年，女同事才自爆已婚，而且有一名4歲兒子，同事間就覺得對方這個行為不對，「明顯是呃利是」，不過都有同事為對方講好說話，直指「唔使咩都講。」加上金額不多，都是10元、20元、沒有所謂!

樓主就指，對方隱瞞狀況，「袋袋平安」的行為不太好。有網民就建議樓主看開一點：「同事之間則係一種祝福，冇乜對錯，能派利事係一種福氣！」、「大家開開心心啫，身體健康」、「一家唔知一家事，可能早幾年佢真係有難言之隱呢。你都無損失啦。」

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責任編輯：王明芳

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