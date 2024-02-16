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飛黃騰達劇透丨第6至10集劇情預告　Ivy So被父親債務糾纏影響行動

娛樂 16:35 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

COLLAR成員Ivy So主演ViuTV新劇《飛黃騰達》。

女團COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）在ViuTV劇《飛黃騰達》飾演C Ling參加由股神Gordon（張達倫飾）主持的投資大賽。

《飛黃騰達》第5集講到入圍賽最後一日，參賽者被安排到密封大樓內，要搶到被藏起來的平板電腦才能交易。比賽變成了爭奪資源的叢林遊戲，到底生存是一場你死我亡的零和遊戲，還是可以互相合作？

飛黃騰達丨COLLAR顏值擔當Ivy So出席新劇記者會　Sica有份唱主題曲《The Money Game》

COLLAR顏值擔當Ivy So新劇《飛黃騰達》。

第6集（19/2月）

第一回合，參賽者被分成兩組，各自調研大會指定的公司，擬定投資策略，透過直播辯論由觀眾評分定輸贏。

田野調查要合作，但兩隊組員從一開始就缺乏互信、相互猜疑。Jayden（黃浚銘飾）沒想到，最大挑戰居然是一向沉實的Stone（胡卓希飾）。

第7集（20/2）

大會指定研究的科技公司推出了新產品，Billy（黎展峯飾）和Jayden看法不一樣，卻同時要先說服自己的團隊。

如果Jayden成功，團隊很大機會出線；要是Billy團隊輸了，就要投票淘汰兩個人，到時自我的Billy最危險！兩人為了輸贏不讓步，誰料結果跟大家的判斷完全不一樣。

第8集（21/2）

大會指定研究的藥物公司被一致看好，Jayden卻受父親的過去影響，不相信藥物公司的高層。

Jayden堅持要挖出公司的黑材料，一意孤行得罪了組員，還挑戰了大會的底線。

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第9集（22/2）

Jayden成功說服組員改變投資策略，要在直播前找到藥物公司的黑材料。

C Ling和Ming少（歐鎮灝飾）答應幫忙，但C Ling被父親的債務糾纏，影響了行動，還有機會令組員全軍覆沒。

第10集（22/2）

股神Gordon要求兩組人自定投資標的，以最後一次直播分勝負。

Jayden想到一個必勝的策略，首先要激發Ming少的潛能，同時令團隊脫胎換骨！Billy和歐陽 （陳安立飾）也改變心態，二人配合Alfred（吳啟洋飾）的形像工程，以專業投資人姿態應戰。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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