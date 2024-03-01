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尿道炎︱親密後小便赤痛揭染尿道炎　女子半年復發6次怒斥男友習慣差崩潰分手

都市病 18:42 2024/03/01

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「激戰」後小便赤痛揭染尿道炎，台女怒斥男友衛生習慣極差，半年復發6次崩潰分手。

男女「交戰」前後不做好清潔措施，就有機會感染尿道炎，届時將痛苦萬分！一名台灣女子日前在網上發文控訴男友衛生習慣極差，導致她感染尿道炎，更在半年内不斷復發高達6次，令她最終崩潰分手。

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事主在網上討論區「Dcard」發文：「甩掉讓我反覆尿道炎的男人了」，表示男友的衛生習慣非常差，不但在「激戰」前不會做好清洗工作，就連事後也懶得清潔身體，甚至只會要求事主去沖洗，自己卻倒頭大睡：

「分泌物就直接乾在他的生殖器上。又有感覺的時候，也不會去沖洗就直接開始……」

小便赤痛揭染尿道炎 半年復發6次超崩潰

直至某次，事主發現自己沖洗完身體後，小便感覺非常不適：

「壓小腹有一種又刺又癢的感覺，看了醫生才知道是尿道炎。吃了好幾天的抗生素，尿尿超級刺痛！」

事主當時只覺得是自己飲水太少，「激戰」後沒有沖洗乾淨導致。但情況持續到後半年，她發現只要有發生行為，隔天小便時就會感到不適。直至男友難得有幾次願意清洗乾净身體才「提槍上陣」，事主就不會尿道炎復發，才令她恍然大悟並非是自己的問題。

然而，事主在半年内已反復尿道炎發作高達6次；可儘管如此，男友的衛生習慣仍毫無改進。事主怒斥，男友每次只會叫她自己做好清潔，卻不顧自身衛生，「分泌物乾掉後的屑屑也不去洗，還敢放進來」。自私嘔心的行徑令事主崩潰提出分手：

「再也沒辦法忍受了…… 只會叫我沖洗，自己卻好像沒事一樣。尤其是告訴他我又尿道炎了，他的反應只會說『拍拍妳』。因為痛的不是你，就可以這麼雲淡風輕，我才拍死你這個髒XX！現在分手了，再也不會因為自私的男人再尿道炎了。」

網民拍手叫好：恭喜甩掉爛男人

事主的遭遇引起網民熱議，大家紛紛讚賞事主主動提出分手，擺脫「自私男」；還有不少有過同樣遭遇的女網民留言感染尿道炎之苦，批評各位前男友「衛生習慣真的好差」。

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半年發病逾兩次 即屬復發性尿道炎

尿道炎是尿道受到病原體感染而引致發炎，泌尿外科專科醫生陳焌圻曾接受訪問指出，有調查發現每3至4名年輕女性就有1人曾受尿道炎困擾，主要因為女性尿道較短，位置接近肛門及陰道，性交時容易受感染，而更年期女性亦會因生理轉變而影響陰道益菌增長，加上肌肉張力下降或引起排尿不順，從而增加感染機會。

陳醫生稱，約25至50%女性都受過尿道炎復發困擾，部分患者甚至已對復發「習以為常」，沒找出真正病因，導致惡性循環，若一年發病超過3次，或半年內超過2次即屬「復發性尿道炎」。

陳醫生强調，尿道炎的誘發因素深多，需要醫生詳細了解病人生活、飲食及房事習慣，病人應詳細向主診醫生交代自身生活習慣，從而查找潛在誘發尿道炎的因素，若遠離有關因素後減少發作，即代表有效找出「元兇」，醫生亦可按病人情況及感染菌種，選擇合適抗生素治療。

惟不少病人對症狀有不少誤解，例如求診只以「改善徵狀」為目的，每次找不同醫生治療，結果難找出致病因素並作預防；也有部分患者因為怕麻煩，自行買抗生素使用，但使用類型及強度或與本身病情不符，長遠更有機會導致抗藥性，更難阻止復發。另有著重清潔的女性習慣使用陰道清潔液，雖然產品聲稱能夠有效預防尿道炎，但未必有醫學實證，隨便使用或使陰道酸鹼值失衡，干擾益菌，反而增加發作風險。

泌尿道感染常見3種徵狀

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾在Facebook分享，泌尿道感染是指泌尿道系統，包括腎臟、輸尿管、膀胱及尿道，受到細菌感染而引起的發炎反應；而泌尿道感染的細菌通常來自於尿道口，造成尿道炎和膀胱炎，嚴重亦可能會影響到輸尿管與腎臟。他續指，患上泌尿道感染主要有3種徵狀：

  • 排尿時會感到燒灼和疼痛。
  • 發展成膀胱炎時，會感覺到下腹悶痛不舒服、尿液變得混濁且有異味，嚴重甚至會出現血尿，或有想尿卻尿不出來的感覺。
  • 若未能及時就醫處理，及後可能會開始腰痛和背痛，意味著細菌已經進入腎臟，並出現全身性如畏寒、顫抖、發燒、噁心想吐等症狀。

泌尿道感染8大原因

陳醫生又分享泌尿道感染的8大成因：

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5招預防

陳醫生表示，想預防泌尿道感染其實很簡單，首先一定要多喝水，另外平時亦要多注意如廁和性交的衛生習慣，亦可以多喝蔓越莓（小紅莓）果汁，但要主意果汁含糖量較高，不宜多喝；而在治療上，泌尿道感染通常能夠靠服用抗生素治療，但一定要遵照醫生指引服藥，千萬不要自行停藥，以免造成復發或產生抗藥性。

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