【北都發展】劉業強︰北都換地補地價有分歧　冀政府寬鬆政策穩定樓市

▲ 鄉議局今日舉行新春團拜。（鄉議局fb圖片）

鄉議局主席劉業強表示，現時房地產市場低迷，近期北部都會區六幅地申請原址換地，在商討補地價時出現分歧，政府最終需進場收地。他期望政府因時制宜，推出更寬鬆的政策。

新界鄉議局今日舉行新春團拜，特首李家超、中聯辦副主任何靖、外交部駐港署理特派員李永勝、立法會主席梁君彥及多位司局長等數百人出席。劉業強致辭時提到北都發展。他指，農地轉屋地的補地價脫離市價供求現實，導致部分發展商裹足不前或考慮放棄。

當麵粉價格高於麵包時，誰有動力和興趣生產麵包？因此特區政府必須提供一個良好營商環境，採取更靈活補地價政策，穩定樓市、（市民）對後市信心。

劉業強續指，北都是重大計劃，與新界居民息息相關，成功與否，絕對需要居民及原居民支持和配合，故期望政府與鄉議局，保持良好溝通和交流。

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責任編輯：趙居逸