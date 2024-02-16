孕婦養胎︱中醫拆解8大胎毒常見症狀　清胎毒最佳時機+食物推薦

▲ 中醫拆解8大胎毒常見症狀，清胎毒最佳時機及食物推薦。

【清胎毒/養胎指南/孕婦飲食/生仔】坊間常說孕婦在懷孕後期需要「清胎毒」，否則嬰兒出生後容易有濕疹等皮膚問題。不過，清胎毒不當適得其反，甚至引致早產。TOPick整合註冊中醫師劉芷寧的意見，為各位孕媽媽解構清胎毒的最佳時機、推薦食物等一系列實用資訊。

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身體出現甚麼表癥才需要清胎毒？

劉醫師表示，所謂「胎毒」是指孕婦懷孕期進食熱氣食物，或本身屬燥熱體質，身體內熱恐傳給胎兒，令嬰兒易出現濕疹、奶癬等皮膚病，皮膚變得較差。

她續指，清胎毒是預防性質，孕婦體內偏熱，不能排內熱，又出現以下症狀，便需要清胎毒。

暗瘡

皮疹

有口氣

生痱滋

便秘

小便黃

口乾舌燥

皮膚痕癢

何時開始清胎毒？

劉醫師指出，懷孕30至40周較適宜清胎毒，因為30周前胎兒未完全發育成熟，太早進食涼性食物清胎毒恐引致早產。​​另外，如孕婦體質屬平和、虛寒，無出現熱性徵狀，則毋須清胎毒。

哪些食物有助清胎毒？

劉醫師指，白蓮鬚茶、腐竹薏米雞蛋糖水、豆腐花、西瓜和椰子汁皆有清胎毒的功效，假如懷孕時燥熱情況更為嚴重的話，可以吃相對偏涼的綠豆沙。不過她建議，孕婦最好在懷孕35周後才吃綠豆沙，加上陳皮，助理氣及顧護脾胃。

另外，白蓮鬚及薏米未必適合寒涼體質孕婦進食，否則容易導致疲累及頭暈，或出現反胃、腹瀉情況，芝麻糊和桑寄生蛋茶是較為好的選擇。

不過，劉醫師強調，進食以上食物要注意分量，適可而止，建議每個星期最多食兩次。

日常飲食注意事項

劉醫師提醒，孕婦要減少吃煎炸燥熱食物，如酥炸天婦羅及吉列豬扒，少食用蝦、筍及牛肉等食物。同時不應胡亂服用廿四味等涼茶。

她又提醒，若孕婦在冬天常吃保暖及濃味燥熱食物，如羊肉及咖喱等，熱症更易出現，甚至積熱至回暖的春日發溫病。

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責任編輯：王明芳