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【民政青年】麥美娟：新一年工作主題是「家和萬事興」　將資助團體辦家庭教育項目

政治 18:34 2024/02/16

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民政及青年事務局舉辦甲辰年新春酒會。（朱永倫攝）

民政及青年事務局局長麥美娟今日透露，新一年民青局以「家和萬事興」為主題，將推出全新家庭教育推廣計劃，資助民間團體籌辦家庭教育項目；資助同鄉社團舉辦活動，推廣家鄉文化。

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民政及青年事務局今日舉行新春酒會，由特首李家超伉儷主持祝酒儀式，多位司局長、官員、立法會議員、區議員、地區人士及各界人士等，數百人出席。前民政事務局局長曾德成、天主教香港教區主教周守仁等亦有出席。

麥美娟致辭表示，家是指家庭建設，國家主席習近平曾說「家庭和睦則社會安定」，推出全新家庭教育推廣計劃，資助民間團體籌辦家庭教育項目，設立一站式家庭教育婦女資訊平台，並會首次主辦第一屆家庭暨婦女發展高峰會等。

麥美娟又指，除了家庭，家鄉也是十分重要，資助同鄉社團舉辦活動，推廣家鄉文化。

她又提到，和是指社區和諧發展，新一屆全港十八區區議會，連同地區三會關愛隊，未來在民政專員帶領下，盡心盡力服務社區，推廣關愛共融風氣；興是指「青年興」，繼續推進「青年發展藍圖」內的措施，會復辦海內外交流團實習，支持青年多元發展，舉辦青年發展高峰論壇等。

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記者：區綽彥

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