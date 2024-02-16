育兒禁忌︱一家拜年爸爸為滿足虛榮心要求兒子與菲傭講英文　當眾笑兒子英語不濟場面尷尬

▲ 父母對子女作出要求的時候，要顧及對方的感受。

新年伊始，先祝賀大家身心健康。

新年少不免要拜年，拜年的時候不少親友都會問後輩讀書讀得如何。當然，其實這問題上年新年也已經問過，但他們總會失憶再問，又或者覺得一年之後會有很大的轉變。

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作為父母，子女成績驕人就當然會趁機炫耀一翻；若果子女讀書一般，就會感覺羞恥，好一點會避而不談、轉移話題，處理不當的會在親友前數落自己的子女，或者跟人家的子女比較，說自己的子女有親友的子女一半那麼優秀就已經滿足了。

其實，無論子女讀書成績如何，談論他們的成績對他們都不是一件好事。年青人也會覺得尷尬，他們這年紀絕對不希望自己成為親友談論的焦點。對於讀書成績好的，炫耀會令他們將讀書的目的放錯了角度，由讀書本身的好處變成驕傲的來源，又或是感覺成為父母炫耀的工具；讀書不好的亦會因父母的數落而變得自卑，打擊他們的自信心，更甚是為此而憎恨父母。故此回應親友詢問子女讀書成績的時候，我們真的要很小心，譬如我們可以說：「讀得好與不好也沒關係，他自有自己的出路。」然後就不再糾纏這個話題，子女自然感覺無論自己讀書如何，父母都支持他們。

有些父母又會趁親友來拜年的時候，要子女表演他們的學習成果，彈琴、拉小提琴這些很多時都是飯後娛賓的必然之選。

老實說，這些都是父母滿足自己虛榮心的舉動，對小朋友來說絕對無益，同樣只會令他們覺得尷尬，自己只是用來讓父母覺得有面子的工具。

筆者遇過一個家庭去拜年的時候，父親在飯後要求兒子用英語與人家的菲律賓女傭對話，甚至說兒子學了這麼多年英語，但一定不曉得如何叫女傭收拾餐桌。兒子其實英語還可以的，也能夠說出不錯的英語，但他當時面紅耳赤，明顯地覺得非常尷尬。最可笑的是那個父親其實是完全不懂英語的。

故此，我們一方面不要問別人孩子讀書成績如何，也不要叫人家的孩子表演甚麼給你看，令他們尷尬。另一方面，家長也要在親友問自己子女讀書的情況時，得體地回應，更不要要求子女在親友面前做才藝表演，以免子女尷尬。

今天的小貼士：子女到青年期，越來越少與你說話，漸漸感覺疏離，心裏感到不安，這其實是很多家長會經歷的階段。請不要焦急，也不要強迫子女與你說話，這樣只會變成交功課式的報告事項，更甚是導致沉默的對抗。我們可以寫一些關心但不強迫的句子貼在他們書枱上，例如「爸爸媽媽永遠是你的後盾，有甚麼事可以隨時與我們傾」，就很能夠表達關心及連繫着子女的心。有時，不作為反而是好事，勉強反倒帶來負面影響。

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