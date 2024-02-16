【盛事經濟】巨心設計師鍾情香江　「心心」傳播快樂

▲ 巨心設計師鍾情香江，「心心」傳播快樂。（曾耀輝攝）

巨型紅心Chubby Hearts飄到來港，首訪亞洲即選擇香港展出，原來設計師Anya Hindmarch與香港甚有淵源，其創立的時裝品牌，備受英國皇室成員及「碧咸嫂」等名人愛戴，早年全球首店更落戶香港，她直言「香港在心目中有一個特別的位置」。

華人社會大多羞於向家人、伴侶表達愛意，策展團隊希望透過紅心裝置，「將愛意付諸行動，帶佢哋嚟影相，藉此表白。」

與港淵源深厚 全球首店落戶

Hindmarch於1987年開創同名時裝品牌，她不少作品亦化身為大型設計藝術裝置。2018年倫敦時裝周她以Chubby Hearts取代傳統時裝秀，讓大型紅心設計裝置飄浮在泰晤士河上空，以簡單的設計帶來快樂，連繫人與城市，成為全球設計界一時熱話。

今次Chubby Hearts選擇香港作為亞洲首站，全因她對香港的情意結，「我20歲首次訪港，24、25歲在香港開設品牌的第一間實體店。」隨後品牌蜚聲國際，其設計廣受凱特王妃、威廉王子等英國皇室、「碧咸嫂」維多利亞等名人愛戴，香港作為其事業的搖籃，在她心目中有一個獨特位置。

團隊冀藉裝置 港人表達愛意

今次紅心飄洋過海來到香港，體積變大了，直徑是英國版本的4倍、達到12米。Hindmarch指，香港有很多宏偉的建築物及景色，也有很大的展覽空間，「香港總是更大、更好」，感覺需要更大的心心來填滿空間，「我希望這些裝置能為這個充滿活力和創意的城市帶來驚喜，同時傳播一點快樂。」

為何挑選巨型懸浮紅心來港展出，Chubby Hearts Hong Kong策展人及項目總監林美華表示，策展團隊在倫敦首展已關注它，巨型紅心裝置在城市各個景點驚喜亮相，為市民傳播意想不到的愛和快樂，「華人社會唔會將我愛你成日放喺嘴邊」，透過這置，提醒人們要向你重視的人表達愛意，同時為本港景觀注入活力，亦為旅遊、零售等領域帶來商機。

團隊籌備亦面對不少挑戰，林美華指，香港的天氣多變，風向特殊，紅心在廣場上擺放的位置、方向或高度些微的變化都有很大影響，展出期間也需要工作人員全天候監察，「團隊始終相信好設計可以豐富社區，為市民帶來更美好的生活。」

12米巨型紅心裝置，2月14日起在中環皇后像廣場展出，展期11日，每日展出時間為下午1時至晚上9時。另有3個直徑約3米的飄浮紅心，每日會在全港16個景點之中隨機快閃，展出地點和時間將於每天早上7時在香港設計中心網站、其官方社交媒體平台公布。

Chubby Hearts Hong Kong為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」的資助項目。

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記者：陳麗娜