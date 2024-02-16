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美食速報｜戶戶送X媽咪雞蛋仔創意手搣湯丸　限時推黑芝麻湯丸雞蛋仔

休閒消費 16:48 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

戶戶送與「媽咪雞蛋仔」的「手搣湯丸」黑芝麻湯丸雞蛋仔，認真夠晒創意。（商戶提供）

元宵食湯丸，寓意團團圓圓，不過下下要煲糖水，唔太方便，如果有「手搣湯丸」，可以邊行邊食，咁就真係恭喜你時時刻刻團團圓圓喇。

呢個新春，戶戶送夥雞蛋仔關注組成日榜上有名的「媽咪雞蛋仔」，獨家推出「黑芝麻湯丸雞蛋仔」，讓你在冬日中享受不一樣的美味。由2月23日起至2月25日全線發售，而尖沙咀天星碼頭店更會供應至2月29日，各位雞蛋仔愛好者萬勿錯過。

雞蛋仔的外層酥脆，包裹著芝麻及煙韌的湯丸口感。（商戶提供）

這款黑芝麻湯丸雞蛋仔，結合了傳統的雞蛋仔風味和現代的創意。雞蛋仔的外層酥脆，包裹著芝麻及煙韌的湯丸口感。不論喜歡傳統原味還是敢於嘗試新口味的食客，這款黑芝麻湯丸雞蛋仔都能帶來驚喜。

戶戶送冬日精選包括：

餐廳精選推介
媽咪雞蛋仔黑芝麻湯丸雞蛋仔
地茂館甜品紫米杏仁茶小丸子
金滿堂甜品十郎小玉
豆乳狂人煙韌之選

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金滿堂甜品折扣優惠：

2月19日至2月25日

於九龍城灣分店下單每150元或以上，可享85折優惠

於九龍城及黃大仙分店下單每100元或以上，可享75折優惠

2月26日至3月3日於九龍城及黃大仙分店下單每100元或以上，可享85折優惠

編輯：葉翠華

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