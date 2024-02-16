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歌神母校｜陳奕迅讀聖若瑟小學年年考第一　Eason一原因被派第7志願「武館」中學

升學教育 17:45 2024/02/16

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有網民在小紅書分享陳奕迅重返母校聖若瑟小學踢波，其實當年Eason年年考第一，惟一個原因導致他升中被派往第七志願的差學校。

眾所周知歌神陳奕迅（Eason）的家境不俗，父親是前房屋署總屋宇裝備工程師陳裘大。而Eason小學就讀名校聖若瑟小學，但升中被派往第七志願一間私校，不久便遠赴英國升學，從小到大成績理想，讀小學時更年年考第一。現年49歲的Eason仍心繫母校聖若瑟小學，有網民在小紅書分享Eason重返母校踢波，不過有網民卻錯重點指Eason的髮線超高。

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日前有網民在小紅書分享與Eason在母校聖若瑟小學踢波後的合照，可見身穿球衣的Eason滿頭大汗，面露笑容心情不錯，但網民卻把重點放在他的髮線上討論，並留言指：「這髮際線」、「這孩子髮際綫自小就高」。不過，Eason有可能因運動後大汗淋漓，才令頭髮下榻。

陳奕迅父亂升中派位志願

陳奕迅數年前曾特意拍攝了多段《Mama With Me》短片，在社交平台分享童年回憶，其中一集他提到讀聖若瑟小學時年年考第一，卻因學能測驗失手，只考到三個B級，但父親卻對他充滿信心而亂填升中派位志願，被派到現已結業的第七志願私校聖璐琦書院。Eason坦言當時受到不少打擊。

爸爸填第一志願是原校聖若瑟，之後皇仁、華仁，還有之後好像是英皇書院，因為他覺得我頭五名一定入到，所以第六志願之後開始亂填，第七志願是一間叫聖璐琦書院。

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Eason中一讀「武館」提早英國升學

Eaosn記得入讀聖璐琦書院後，當年有兩位同班同學，由威靈頓轉校過去，留著金色頭髮，有時他會被對方「徵收」零用錢：「因為他們食煙，那時十元一包，我將零用錢『攝』在襪子，零錢就就放在袋，對他們來說一包煙十元，拿到我三元已經好好，不過這些經歷我覺得挺有趣，不是壞。」Eason又記得有次放學時，被同學叮囑要行快兩步。

一行到落去（校門），見到有兩個沒穿校服的大哥哥，把一些報紙夾在腋下，去到樓梯中間，已經聽到『霍霍聲』，媽咪叫我快些上車，即刻啟動她的日本車離開學校。

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陳奕迅12歲就跟隨哥哥到英國升學。（影片截圖）

Eason家人原本打算中三才送兒子出國，最後決定提早成行，故Eason只在這間私校返學一個多月，餘下學期留在家中自修，直至12歲就跟隨哥哥到英國升升讀唐德塞學校（Dauntsey's School），中學畢業後升讀金斯頓大學（Kingston University），並攻讀建築學及音樂課程，讀書成績理想。

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在聖璐琦短短的日子中，Eason也認識了一些朋友，會邀請他們到其家中玩耍，令他很難忘。聖璐琦書院於50年代創校，校長李福柱是香港四大家族一員，辦學初期頗有名氣。惟自80年代，因招生困難，學生質素下降，至1989年結束辦學。聖璐琦書院被清拆前曾盛傳十分猛鬼，更一度是靈探熱點。

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責任編輯：王明芳

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