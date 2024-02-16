四料視后丨佘詩曼肯搏肯捱把握每個機會　寄予大家毋忘初心：不要輕易放棄

▲ 佘詩曼係一個出色的演員。

視后佘詩曼去年憑《新聞女王》「Man姐」一角，令事業大豐收，名利再度急升！而且，她在內地的工作接到「無停手」，密密搵真銀過肥年，人氣爆燈。

近日網上流傳一段短片，片中她細訴多年的演藝生涯，並說：「真的很多人說我很幸運，一出道便是女主角，但是做得不好一樣被人批評，哪有一炮而紅，所以你們也是，未來可能會面對很多困難 ，一定要做好準備不要放棄。」

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把握每一個機會

阿佘由最初雞仔聲兼冇演技，經過多年來的磨練和肯搏肯捱，從來沒有放棄任何一個機會，成功蛻變成實力派演員，演技毋庸置疑，「要接受批評才有進步，EQ當然要高，要有運氣之餘 ，但是都要靠自己肯搏肯捱以及不會浪費每一個機會。」

大家看見阿佘如今名成利就的一面，其實背後花了很多努力，才能有今日的成績，「因為拍戲連續5日4夜沒有睡覺，吊威也和拍打戲也不用替身，都是自己來整到全身都受傷。」

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熱愛演戲 毋忘初心

阿佘寄予大家不要忘記初心，無論甚麼時候也不要輕易放棄：「很多時候我們都會想未來會怎樣，順境當然很開心，但逆境都不可以放棄，怎麼都要撐住，總會有雨過天晴的一天，最重要不要忘記你的初心。」

她認為人最重要找到自己喜愛做的事，幸運地阿佘找到，她說：「我真的好喜歡好喜歡好喜歡演戲。」

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