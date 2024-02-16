  • 20°C
香港時間 : 2024216日 (週五) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四料視后丨佘詩曼肯搏肯捱把握每個機會　寄予大家毋忘初心：不要輕易放棄

娛樂 17:23 2024/02/16

分享：

分享：

熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

佘詩曼係一個出色的演員。

視后佘詩曼去年憑《新聞女王》「Man姐」一角，令事業大豐收，名利再度急升！而且，她在內地的工作接到「無停手」，密密搵真銀過肥年，人氣爆燈。

近日網上流傳一段短片，片中她細訴多年的演藝生涯，並說：「真的很多人說我很幸運，一出道便是女主角，但是做得不好一樣被人批評，哪有一炮而紅，所以你們也是，未來可能會面對很多困難 ，一定要做好準備不要放棄。」

新年專訪丨佘詩曼爆曾馬拉松式打足兩日麻雀　等待龍年有「心動」角色再出擊

把握每一個機會

阿佘由最初雞仔聲兼冇演技，經過多年來的磨練和肯搏肯捱，從來沒有放棄任何一個機會，成功蛻變成實力派演員，演技毋庸置疑，「要接受批評才有進步，EQ當然要高，要有運氣之餘 ，但是都要靠自己肯搏肯捱以及不會浪費每一個機會。」

大家看見阿佘如今名成利就的一面，其實背後花了很多努力，才能有今日的成績，「因為拍戲連續5日4夜沒有睡覺，吊威也和拍打戲也不用替身，都是自己來整到全身都受傷。」

點擊圖片放大
+6
+5

熱愛演戲 毋忘初心

阿佘寄予大家不要忘記初心，無論甚麼時候也不要輕易放棄：「很多時候我們都會想未來會怎樣，順境當然很開心，但逆境都不可以放棄，怎麼都要撐住，總會有雨過天晴的一天，最重要不要忘記你的初心。」

她認為人最重要找到自己喜愛做的事，幸運地阿佘找到，她說：「我真的好喜歡好喜歡好喜歡演戲。」

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：姚焯菲+鍾柔美+詹天文專訪

TOPick柴犬追星
聲夢小花丨姚焯菲預告「歸期」詹天文感謝粉絲　鍾柔美謙稱非學霸想似兔仔

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
12:14 2024/01/16
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
三料視后丨佘詩曼增持3000萬元豪宅被封「樓后」　努力賺錢讓母親享福：最重要她開心
16:59 2024/01/17
三料視后丨佘詩曼增持3000萬元豪宅被封「樓后」　努力賺錢讓母親享福：最重要她開心
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
18:13 2024/01/19
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼將出席巴黎時裝周　阿佘新年願望：《新聞女王2》劇本更精彩
18:11 2024/01/21
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼將出席巴黎時裝周　阿佘新年願望：《新聞女王2》劇本更精彩
新聞女王丨三料視后佘詩曼現身北京台「報新聞」　阿佘化身Man姐預告春晚節目
20:00 2024/01/24
新聞女王丨三料視后佘詩曼現身北京台「報新聞」　阿佘化身Man姐預告春晚節目
新聞女王丨佘詩曼大露背派福利　阿佘開金口唱《Crystal Clear》中文版《透徹》
16:36 2024/02/04
新聞女王丨佘詩曼大露背派福利　阿佘開金口唱《Crystal Clear》中文版《透徹》
民間電視大獎丨佘詩曼大滿貫成四料視后　教主Edan合演《社內相親》成贏家
15:55 2024/02/07
民間電視大獎丨佘詩曼大滿貫成四料視后　教主Edan合演《社內相親》成贏家
新年專訪丨佘詩曼爆曾馬拉松式打足兩日麻雀　等待龍年有「心動」角色再出擊
11:00 2024/02/10
新年專訪丨佘詩曼爆曾馬拉松式打足兩日麻雀　等待龍年有「心動」角色再出擊
佘詩曼與張鈞甯劉濤合唱《一路生花》　網民跪求「Man姐」阿佘開演唱會
13:01 2024/02/12
佘詩曼與張鈞甯劉濤合唱《一路生花》　網民跪求「Man姐」阿佘開演唱會
香港小姐丨50歲翁嘉穗身段不輸選港姐時　當年撃敗佘詩曼成四料冠軍【多圖】
18:50 2024/02/15
香港小姐丨50歲翁嘉穗身段不輸選港姐時　當年撃敗佘詩曼成四料冠軍【多圖】

你可能感興趣

萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
12:14 2024/01/16
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼發長文回味頒獎禮喜悅　承諾努力突破期待續集
三料視后丨佘詩曼增持3000萬元豪宅被封「樓后」　努力賺錢讓母親享福：最重要她開心
16:59 2024/01/17
三料視后丨佘詩曼增持3000萬元豪宅被封「樓后」　努力賺錢讓母親享福：最重要她開心
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
18:13 2024/01/19
萬千星輝頒獎典禮2023丨佘詩曼何依婷互抱力證冇不和　阿佘鼓勵徒弟：唔好令Man姐失望！
佘詩曼 娛樂人物職業 娛樂行業 演員 新聞女王

最高瀏覽

農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
農曆新年2024｜初七「人日」點解人人生日？　留意3大禁忌家長不可教訓孩子
社畜心態｜32歲女患卵巢癌　工作搏殺棄化療復發3次　終患重度抑鬱警世：放過自己【附卵巢癌6大徵狀】
社畜心態｜32歲女患卵巢癌　工作搏殺棄化療復發3次　終患重度抑鬱警世：放過自己【附卵巢癌6大徵狀】
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？