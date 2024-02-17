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精神健康｜遭嚴母「軟禁」2個半月　21歲女禁出門上班上學　誘發抑鬱症：我要瘋了

醫生診症室 12:00 2024/02/17

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馬來西亞一名21歲女大學生近日在網上控訴，指自己被母親「軟禁」在家中長達2個半月無法外出，最終令抑鬱症復發。

父母管教子女原屬正常，但過度嚴格卻容易造成負面效果。馬來西亞一名21歲女大學生近日在網上控訴，指自己被母親長期「軟禁」在家中，長達2個半月無法外出，母親甚至禁止她出門上學和找工作，最終只能為對方打工，長期與世隔絕的環境更導致她抑鬱症復發。

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綜合當地媒體報道，事主在社交平台X（前稱Twitter）上匿名投稿，表示自己雖然已經成年，但母親對她的管教極其嚴格，這2個半月以來更將她關在家裡，禁止她外出。

「事實上我已經這樣生活很多年了，最近我開始了大學生活，她卻比以往管得更嚴。」

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由於母親禁止事主出門，所以她只能以線上課程的方式上課，工作方面則只能在擔任她的銀行助理。事主指出，「我不能出外散步，也不能邀請朋友過來，更不能走出街區，因為這裡周圍都有閉路電視。」她形容自己只能生活在房間裡，然而待在房間太久也會被母親責罵，亦不能打電話向朋友傾訴，「我真的不知道該如何是好」。

因為每天只能看著家裡的牆壁，與世隔絕的生活令事主的心理健康狀況急劇惡化，最終更導致其抑鬱症復發。

「當然，我在這裡仍擁有一切所需物資，但這依舊讓我發瘋。我的成績瘋狂下滑，抑鬱症又開始回來了。」

心情不佳=抑鬱症？醫生拆解差異及評測方法

對於抑鬱症病情，本港精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指，心情不佳這種情緒，於普通人身上亦非常普遍，但與抑鬱症相比，心情不佳的情緒在「時間」及「程度」方面仍有明顯分別：

  • 時間方面：一般心情不佳只會持續1至3日，甚少會如同抑鬱症般，持續2至3星期以上。
  • 程度方面：抑鬱症患者對身邊所有事情，都會感到低落、哀傷；而心情不佳，則只會對自己所面對的壓力及難題出現負面情緒，對其他事情相對未必有太大反應。

假如懷疑自己患上抑鬱症，鄧醫生建議大家可於網上進行簡單問卷評估，評測自己是否存有抑鬱可能性，如有任何懷疑亦可及時向醫生求助。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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  • 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。
  • 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。
  • 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

    • 除此之外，患者身體亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等變化；久而久之，患者將會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應儘早求醫。

    6招助患者改善抑鬱復發

    而部分患者求醫後，可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如定時作息、早睡早起、三餐飲食均衡、每日維持適量運動、固定安排與親友見面時間等。

    維持以上良好的生活習慣，再遵循醫護指示定時服藥，可有助預防病情反覆。

    身邊人切忌對患者作出批判 

    如果抑鬱症持續惡化，甚至出現自殺傾向，身進人應如何幫助患者走出陰霾？鄧醫生強調，陪伴患者走過治療過程，便是身邊人可以做的、最重要的事。

    當患者表示難受，例如透露輕生念頭時，身邊人切勿對患者作出任何的批判，不要責怪他們的想法。反而要了解患者為何會出現這些想法，例如生活不如意、工作困難、生活開支、朋輩關係等；先了解患者遇到的難題，並多加聆聽及傾訴，協助他們解決問題。鄧醫生指：

    「身邊人所給予的關懷，很多時可幫助患者走出自殺陰霾。」

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