珍惜眼前人｜男友車禍離世8年　港女痛失摯愛多年未嫁　嘆1遺憾至今難忘懷

生命無常！一名港女與男友自中學相戀，惟8年前男友卻遭遇酒駕車禍慘變植物人，事主苦等6年不見奇蹟，男友的家人最終決定拔喉，遺體器官則遵循男友生前意願捐出。事後男友家人將遺物轉贈事主，始發現對方車禍當日正打算帶甜品接她放工，不料卻自此天人永隔。多年過去，事主自今仍孤身一人，面對家人催婚，她亦坦言無法放下過去，經常希望一覺醒來可以回到過去、改寫這段憾事：「我只係想同佢講一句：『你返嚟啦好嗎？我掛住你啦。』」

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自中學相戀 兩人感情甚篤

該名港女日前於網上討論區「Dcard」以「我真係好掛住你點解你要走得咁突然」分享經歷，指自己曾有一個非常愛她的男友，兩人自中學開始相戀，最終她考入大學護理系，卻因經濟問題遭家人反對繼續讀書，而男友中學畢業後沒有升學打算，得悉她的情況後，毅然到地盤工作供事主讀書：「佢畀錢我讀書，捱到我大學畢業之後就去咗考消防，搵份正正經經嘅工，諗住儲到幾十萬之後就娶我……」

一場車禍改變人生

直到事主任職實習護士的第2年，一切卻迎來巨變。某一晚事主男友遭酒駕司機撞倒，傷勢嚴重需緊急送入深切治療部（ICU）搶救，恰巧就送到她的實習醫院：「我隱約聽到佢個名，我嗰陣時內心好驚，但係諗住同佢撞名嘅人香港都有好多啦，應該唔係佢，就冇咗一回事。」結果翌日，她仍未有收到男友的手機訊息，因此便趕到深切治療部查看，最終證實噩耗：

「佢全身裹住繃帶紗布，插着呼吸機冇晒意識咁樣瞓喺度，唔知佢幾時先可以醒返，我一直等，一個月兩個月三個月……」

事主每晚祈禱希望奇蹟發生，惟6年過去男友仍沒有轉醒，他的家人亦已無法支撐醫療費用，最終決定拔喉放棄搶救。拔喉當日，她在男友床邊哭著訴說往日一起做過的事，陪他走完最後一程。由於兩人生前曾一起登記器官捐贈，男友拔喉後器官亦全數捐出，救了1個嬰兒及2個年輕人。

整理遺物揭痛心真相

事主憶述指，男友離世一年後，他的家人便將遺物全數轉贈給她。她打開他的手機查看時，發現當晚男友買了甜品準備接她下班：「呢一切嘅原因，都係因為我前一日發牢騷同佢講『你成日掛住返工都唔理我。』」

得悉真相後，事主更加難以釋懷，經常會思考：「如果沒有發生車禍，兩人會否已經結婚生子、生活幸福？」亦希望一覺醒來可再次回到男友在世的時候，幻想可以再抱住他一次、提醒他車禍那日不要去買甜品、不要去找她，可惜一切都已經無法回頭。

離世8年仍難以釋懷

如今距離男友離世已經8年，事主坦言仍無法放下這一段過去，面對身邊親友成家立室、父母催婚，她只想勸大家珍惜眼前人，如今亦只想對男友再說一句：

「你返嚟啦好嗎？我掛住你啦，你唔好咁狠心拋低我啦。」

喪親一年症狀持續恐患PGD

喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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此外，部分患者也可能出現以下情況：

把死者物品擺放在生前相同位置

難以想起與死者的美好回憶

很難信任他人

依賴煙草、酒精等

現輕生念頭

如發現親人持續出現上述症狀及情況，沈君豪醫生建議應盡快帶同親人尋求專業人士協助。

經歷親人離世，自身少不免會意志消沉。不過，沈君豪醫生強調死亡無法阻礙與親人情感上的連繫，因此他建議以下一些方法有助處理自身哀傷：

有人或會選擇不出席喪禮，但其實哀悼儀式有助適應別離

把未有機會說的話「告訴」逝者（可以直接說出或寫信、畫畫等），跟他／她道別，並送上最後的祝福

跟自己信任的人分享哀傷

以適合自己的方法去抒發情感

學習珍惜跟親友相處的時間

繼續跟至親保持心靈上的聯繫，記著即使肉身上離別，但情感連結以及彼此關係永遠不會改變；可透過翻閱相片、掃墓等活動感受與至親的連結

以逝者的人生觀／價值觀去繼續人生旅程

逐漸回復生活規律

學習新的技能或發掘興趣來適應新的角色

放開自己，結識新朋友，擴大社交圈子

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