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傷腎惡習｜40歲後腎功能老化　醫生盤點10大壞習慣最傷腎　久坐、忍尿、抽煙上榜

醫生診症室 17:05 2024/02/19

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不少人著重飲食健康，但其實有些生活習慣都會影響器官健康。有台灣腎臟科醫生指出，除了年紀增長外，生活上不少細微習慣都會造成腎功能衰退，例如缺少運動習慣、憋尿、捱夜等，他列出10大傷腎惡習，提醒民眾要多留意並及早避免。

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台灣腎臟科醫生洪永祥在YouTube頻道指出，當踏入40歲後，腎功能會和視力、大腦一樣逐漸老化；然而有些人會衰退得很快，有些人則能保持不錯的腎功能，除了與自然老化和疾病有關，也與生活上有不少細微習慣相關。

洪醫生綜合其20年從醫經驗，列出10大傷腎惡習：

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10大傷腎惡習

第1名－未有補充足夠水分：醫生解釋，腎絲球是腎臟內微小的過濾球，缺少水分會直接影響到腎絲球過濾率。他透露，在臨床上觀察不少台灣人都不愛喝水，很多人都是等到非常口渴才喝水，故呼籲大家每天應喝足體重3至4%的水才能維護腎臟健康。

第2名－高油鹽糖飲食：醫生指出，糖尿病、高血壓、痛風這些病症都與高油鹽糖飲食習慣相關，同時會影響腎臟健康。他建議大家要減少外食比例，並在煮食時減少使用調味料，改用天然的食材作調味，如薑、蔥、蒜、韭菜、辣椒等，同時多攝取天然膳食纖維。

第3名－吸煙及空氣污染（PM2.5）：吸煙及空氣污染不單止會影響肺部，也會傷害血管和代謝，而腎絲球基本就是個微血管球，故此吸煙及空氣污染也會影響到腎絲球的運作。他建議大家，在空氣污染嚴重時記得要關緊門窗，同時建議各位煙民戒煙。

第4名－高度壓力及捱夜：醫生解釋，高度壓力及捱夜除了會造成免疫變差，也容易引發血壓、血糖失調和夜間頻尿，提醒大家這是「常常造成腎功能惡化很重要的因素」，他建議大家最好晚上11點前就寢，並善用運動或冥想等方式幫助紓壓。

第5名－部分藥物影響及濫用成藥：醫生透露，臨床上發現太多慢性頭痛、關節痛、自體免疫疾病等個案都因為長期服用抗生素、消炎止痛藥或成藥而造成各種急慢性腎損傷，提醒千萬別自行胡亂購買抗生素或消炎止痛藥，也不要濫用成藥。

第6名－飲料、零食、加工食品：醫生表示，現代人容易接觸到加工食物及各種不健康的零食和含糖飲料，他坦言「這些年輕人的腎臟非常讓人擔心」，建議應養成喝水和多吃天然原型食物的習慣。

第7名－憋尿：醫生提醒大家，長時間憋尿會對身體造成極大影響，輕則反覆泌尿道感染、泌尿道結石、痛風等，輕則可造成腎臟功能快速老化，久而久之年老後更容易出現頻尿、漏尿、急尿等情況。

第8名－久坐不運動：醫生表示，越來越多文獻指出久坐的習慣非常傷害身體，甚至會造成壽命減短。當長期坐著，會對心、肺、肝、腎、免疫系統、大腦、神經、肌肉、骨骼、代謝系統等會造成傷害，「一天只要坐著超過六小時，每增加一小時就等於吸了兩支煙對身體的傷害」，故此建議大家在下班後就要多站立，上班時也盡量要每30分鐘站起來活動一下筋骨。

第9名－錯誤進補和保健品：醫生透露，不少當地人都有經常進補及長期服用保健食品的習慣，但他在臨床上發現不少人都因為長期錯誤進補，最終造成腎衰竭，提醒市民應向專科醫生諮詢、定期追蹤肝腎功能，並切勿自行胡亂購買保健品。

第10名－錯誤使用飲水容器：例如塑膠碗裝盛熱湯、品質參差的微波餐盒、五顏六色的碗盤筷子，恐怕會在不自知的情況下攝取了大量塑化劑及重金屬。

內容獲「腎寶思樂腎臟專科」授權刊登。

 

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