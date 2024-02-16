【關愛隊】林素蔚：勞福局或資助關愛隊探訪獨老、雙老家庭

▲ 立法會A4聯盟今日於傳媒茶敘。（趙居逸攝）

立法會「A4聯盟」議員楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚，今日與傳媒茶敘，分享來年工作計劃。林素蔚透露，勞工及福利局或會資助關愛隊探訪獨老、雙老家庭；醫務衞生局則可能針對精神健康方面，培訓關愛隊重點隊員，有關措施料今年第二季出台。

另外三位議員則分享對新一份《財政預算案》的期望。楊永杰指出，現時港府推行的「盛事經濟」中，並未涵蓋演唱會，認為若香港能請來內地頂級明星，就能吸引大批觀眾來港消費。他建議政府撥款20億元成立「盛事基金」，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事。

張欣宇表示，香港機場在大灣區內仍具優勢，建議政府把握港深西部鐵路（洪水橋至前海）建設的契機，興建「機場快線2.0 」，聯通香港與深圳機場，並途經深圳灣與前海，最大化利用現有機場快線運力，避免興建全新機場連接線造成額外開支。

梁文廣則關注如何幫房委會開源，他建議調整出租與資助出售房屋比例，並徹底分割公私營房屋市場，完善香港居住置業階梯。他又指，現時居屋的二手成交量並不多，A4聯盟會未來會研究如何改善居屋二手市場的流轉。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：趙居逸