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孕婦掙扎︱新抱懷孕34周被要求剖腹產子　癌末奶奶稱見不到孫仔死不瞑目

家事百科 18:16 2024/02/16

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新抱懷孕34周被要求剖腹產子，癌末奶奶稱見不到孫仔死不瞑目。

早產對嬰兒及孕媽媽也有一定風險，而近日內地就有一名懷孕34周的孕婦，被臨終前的奶奶要求提早剖腹產子，讓奶奶得見孫兒一面才瞑目。而孕婦的老公、老爺都支持奶奶，並加入遊說她的行列，孕婦於是在網上發文，求助網民意見。

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內地一名女網民上周六（10日）在社交平台微博發文，指自己今年28歲，和老公結婚一年多，原定不要這麼早要孩子，但因奶奶在一年前查出重病，被醫生斷定活不過一年，在老爺奶奶要求下提早懷孕，好讓時日不多的奶奶，能看一下孫兒。

嘗試了2個月後，事主成功懷孕，奶奶得悉後高興不已。而在懷孕4個月時，事主經超聲波檢查得知胎兒性別是男生，奶奶更是為此「高興得合不攏嘴」，盛讚事主是「家裡的大功臣」，為他們家傳宗接代。而生病中的奶奶也不時叫老爺買各種食材，煲湯及弄各種營養品給事主，吃得事主簡直都不想吃。

後來，在事主懷孕34周時，奶奶因病情加重突然暈倒，經醫生告知她將不久於人世，而此時奶奶就事主說：

我知道我肯定也活不了多久了，但是我還有最後一個願望沒有實現，我想在我死之前能看看我的孫子，能夠看看他長什麼樣子，就算我馬上死了，我也能夠瞑目了。

奶奶更向事主表示：「要不明天就讓醫生安排手術，提前給刨出來」事主當下不知如何反應，而老爺和老公卻在旁附和稱，可以明天就讓醫生安排手術。事主隨即把老公拉出病房，並表示：

我也能理解你媽媽想看孫子的心情，但是你也不得不為我們自己孩子考慮一下呀，要是提前刨出來，器官沒有發育成熟呢，孩子的健康才是最重要的吧？

過一會兒，老爺也從病房走出來，並拿出房產證勸說事主，表示只要事主同意剖腹產子，老爺就會把房產過戶給她，懇求她能滿足奶奶遺願。而事主此時也表示：

爸這不是房子的事情，也不是錢的事情，我作為一個母親，我只希望我的孩子能夠自然成熟後再生下來，我不想因為我們的自私而害了孩子。

你也知道現在才34週，孩子都還沒有足月，我不可能去冒這樣的風險，希望你能理解一個當母親的心情。

這時老公回來了，並向事主表示已詢問過醫生意見，表示孩子在34週基本上都發育成熟，而事主亦因此再與老公爭吵起來，老公勃然大怒地說：

別人就算是早產也照樣健康的活下來了，搞不懂你孩子都已經快足月了，你為什麼非要這麼固執呢？你就提前刨出來讓我媽看下怎麼了？

被老公和老爺批評自私冷血後，事主氣得直接哭了，並回了娘家。老爺其後天天給她發訊息，希望她能提前剖腹產子。事主對此不為所動，但也知道如不滿足奶奶要求，自己和老公之間的關係就「回不去」，為此她也問網民意見：「你們說我該滿足婆婆（奶奶）的願望嗎？」點擊睇網民留言：

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責任編輯：王明芳

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