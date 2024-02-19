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精神健康｜長者抑鬱症問題嚴重　患腸胃病增抑鬱風險逾一成　拆解3大成因+14種先兆

醫生診症室 10:00 2024/02/19

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美國近日一項研究發現，長者若患有消化系統疾病，患上中度或嚴重抑鬱症的風險會增加超過一成。

抑鬱症是困擾不少都市人的情緒病，但原來長者抑鬱情況也相當嚴重。有本地統計指出，香港每10名長者就有1人罹患抑鬱症，而他們的自殺率更比其他年齡層高3倍，情況不容忽視。美國近日一項研究就發現，長者若患有消化系統疾病，患上中度或嚴重抑鬱症的風險會增加超過一成。

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該項研究由美國密西根大學（University of Michigan）學者進行，並於2023年9月發表在期刊《臨床腸胃病學和肝臟病學》（Clinical Gastroenterology and Hepatology）上。研究團隊收集2008至2016年間《密西根大學健康與退休研究》中，一共7110名當地50歲以上人士及其配偶的數據，並分析長者罹患消化系統疾病與孤獨、抑鬱和社交孤立等問題之間的關聯性。

研究結果顯示，參與者中共有3979人患有消化系統疾病，3131人未有患上相關疾病；前者有60.4%感到孤獨，並有12.7%罹患嚴重抑鬱症，而後者則有55.6%感到孤獨、7.5%患有嚴重抑鬱症。研究亦發現，患有消化系統疾病的長者，整體健康狀況相對而言較差，患上中度或嚴重抑鬱症的風險也較高。

每10名長者有1人抑鬱 

根據衞生署資料，本港曾在2015年進行一項統計，結果發現平均每10名長者中便有1人患有抑鬱症，而他們的自殺率比其他年紀層高出3倍，約佔整體自殺個案3成；有抑鬱症病徵的長者，其自殺死亡風險是沒有抑鬱症病徵的長者的2.2倍。

為何長者容易患上抑鬱症？根據醫管局資料，老年抑鬱症是由多種因素形成，包括：

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老年抑鬱症14大先兆/症狀

老年抑鬱症會有甚麼病徵？根據本港醫管局資料，老年抑鬱症患者可能會出現以下14種症狀：

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醫管局指，很多時長者的病徵並不容易察覺，因為他們很多時只集中投訴身體不適，亦傾向避免在醫生面前訴說自己的情緒問題。有些抑鬱的長者會有較明顯的焦慮徵狀，而抑鬱徵狀反而較少，所以他們會被誤以為患有焦慮症。

7招預防老年抑鬱症 

要預防老年抑鬱症，醫管局建議可透過以下7個方法，減低患上老年抑鬱症的風險：

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如果懷疑自己或身邊人士患有抑鬱症，亦可透過醫管局提供的簡單測試作初步判斷。

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