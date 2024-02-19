極端減肥︱17歲少女遭厭食折磨　1原因沉迷減肥陷病態　5招走出陰霾：增減肥應為自己

「我寧願死，也不要胖。」為了迎合大眾的審美觀，內地一名17歲少女卻墮入減肥的惡夢，先後患上飲食障礙症和抑鬱症，患病3年間徘徊在厭食和暴食的症狀當中，體重曾跌至最低約59磅，但當時的她仍覺得自己不夠瘦。幸好她後來成功步出陰霾，更深深體會到愛自己比一切重要，重新定義屬於自己的美麗。

最新影片：

減肥走火入魔 瘦至27公斤仍不心息

17歲少女Sunny在社交平台「小紅書」發文，分享自己4年來克服飲食失調和抑鬱症的經歷。2019年，當年只有13歲的Sunny因為減肥而患上厭食症，身高160厘米的她，體重只有大約59磅，因為體重過低，她無法過正常生活，同時經歷生理和心理上的失調，如焦慮、抑鬱、煩躁、失眠、脫髮、停經等，嚴重時「甚至沒有力氣走路和說話」。

「我就是像著了魔一樣，不願意吃飯，會因為多吃一口菜，強迫自己在跑步機走1個小時。」

Sunny憶述當時自己的生活很病態，一度深信「寧願死，也不要胖」。她一開始從約119磅開始減肥，當時不吃晚餐，3個月成功減至約110磅。成功減重後，當時她得到很多人誇獎：「我很享受那種別人問我是不是瘦了，怎麼瘦的表情」。這時的她漸漸走火入魔，嘗試各種的減肥方法，戒掉碳水和脂肪，加速減肥的速度。這些不健康的方法讓她瘦得特別快，此後兩個月再瘦約22磅，每天攝入不足500卡路里。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

厭食一年變暴食 病魔剝奪正常生活

她曾因為太瘦被父母強逼吃飯，她則會飯菜偷偷藏起來扔掉；在學校亦不會好好吃飯，飯後會「在廁所偷偷催吐」；晚上夜闌人靜會起身在房間做運動。她一開始每天強迫自己一定要跑步2小時，但後來太瘦沒有力氣運動，改為每天用盡方法一定要走到2萬步。儘管已經瘦到不似人形，但她仍很害怕會長胖，怕外界指指點點，形容當時「厭食、暴食、催吐、瘋狂運動」像毒癮般難以捨割。

經歷厭食一年後，Sunny的厭食行為變成暴食，「每次暴食後體重會上漲約11磅」，暴食過後用催吐和運動代償，陷入惡性循環，完全無法正常生活，瀕死關頭最終選擇就醫。

「厭食症從不是黑歷史」

Sunny回顧患病3年來的經歷，她深深體會到當時自己「對於美的概念是畸形的」，她後來了解到「永遠沒辦法滿足所有人」。慢慢地，她從改變生活習慣開始，從約59磅增重至約136磅，坦言現在比以前更愛自己。她綜合自己的經歷，總結出5點重拾健康：

1. 合理規劃自己的飲食攝入比例

Sunny建議增重人士可計算每天攝入熱量的大概，在基礎代謝熱量上增加500卡路里，平時有運動可增至800卡路里左右，一般一天要吃2000卡路里以上。

2. 合理分配營養和定時飲食

建議每天膳食維持營養均衡和增加碳水和脂肪攝入，比方說碳水化合物、蛋白質、脂肪的攝入比例大約是60：20：20。她提醒攝入脂肪並非炸雞、蛋糕，應該多攝入優質脂肪，如低糖花生醬、堅果類和牛油果。另外，三餐必須規律，餐與餐之間有需要可以加餐，如雞蛋。

3. 適量運動

Sunny指出很多人誤以為瘦人運動會變得更瘦，事實上增重難在瘦人是因為食慾不好和吸收功能不強所以難以長肉。她建議可以進行一些無氧運動和適量的有氧運動，可增加食慾，消化亦會有改善。運動頻率可維持在一周4次，每次40分鐘至1小時。運動後可補充碳水化合物和蛋白質，或和增肌奶粉，把握運動後身體吸收能力最佳的時間。

4. 少吃生冷食物

Sunny指內在調理對於增重很重要，建議少吃生冷、辛辣、刺激性食物，外賣、高油高糖的食物亦少吃。她指一開始增肥會容易有胃脹氣的問題，故此可以少食多餐，重質不重量，指「不是你吃了多少，而是營養」。

5. 規律作息和健康生活習慣

增重人士要保持規律作息和心境愉快，切忌捱夜和喝酒，亦可配合中藥調理脾胃。Sunny綜合自己這些年來的經歷，勇敢面對自己的過去，且大方分享患病時的心路歷程，指「厭食症從來不是我的黑歷史」。

「不管胖也好，瘦也好，最重要的是健康和快樂，增肥和減肥，都是為了自己。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有關各種減肥和增肥方法的成效或因人而異，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm