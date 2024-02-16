【大學發展】都大獲城規會准以毗鄰斜坡用地建新教學大樓　料28年第3季啟用

▲ 都大新校舍大樓目標在2028年第3季落成並正式啟用。（都大模擬效果圖）

都會大學今日（16日）宣布，獲城規會批准利用常盛街及佛光街交界斜坡用地興建樓高19層、佔現有校園空間逾4成的教學大樓，構建「社區健康樞紐」，並計劃向政府申請批出相關用地，開展建築工程。校方指，新校舍大樓設樂齡科技實驗室、綜合健康診所等設施，支援社區健康發展及相關教學，預料會於2028年第3季落成並正式啟用。

為應付學生人數持續上升、資助研究項目及與社區合作的計劃日益增加，都大計劃擴建校園及提升教學設施，利用何文田常盛街及佛光街交界、毗鄰都大正校園及賽馬會護理健康學院的1幅斜坡用地，興建新校舍大樓，支援大學持續發展，並為學生提供優質教育。

大樓樓高19層（附1層地下停車場），佔地面積約3,403平方米，將為大學提供約30,660平方米的額外總樓面面積，相當於現有校園空間逾42%；都大亦計劃設置2座行人天橋通往佛光街及常盛街，為師生及公眾提供1條安全及便捷的天橋通道。同時，大樓設計兼具社區友善、長者友善及環保元素，設有餐廳、診所、平台花園、活動空間及公共行人天橋等設施外，亦配備樂齡科技實驗室、綜合健康診所、跨學科研究中心等先進設施，以促進相關教學、研究及社區保健與健康推廣，支援社區的健康服務發展。

▲ 發展項目將設置2座行人天橋通往佛光街及常盛街。（都大模擬效果圖）

都大校長林群聲表示，香港人口老化加劇，社區健康發展尤為重要，故大學籌建新校舍，以構建「社區健康樞紐」（A Hub for Community Health and Wellness），支持相關教育計劃及活動，應對人口老化問題，並促進社區健康。

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責任編輯：梁凱婷