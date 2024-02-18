主播爸媽｜繆美詩移民加拿大兩女潛能爆發　前主播變家長導師拆解5大育兒難題【有片】

家長育兒是千古難題，單是教子女做功課已經好勞氣，還剩餘多少空間發展興趣？前亞視新聞主播繆美詩（Rachel）與丈夫Vincent育有兩名女兒，自大女Charley於2011年出生後，繆美詩一直修讀不同的家長教育課程學做好媽媽，直至遇上美國一個家長效能訓練，讓她領略到孩子是自己一面鏡，一切育兒問題源自溝通。

▲ 曾在新聞與公關行業打滾多年的繆美詩，現成為一名「家長效能訓練」註冊導師。（陳慧安攝）

繆美詩踏上親子教練之路

繆美詩成為媽媽前，在港曾先後任職3間電視台，最為人熟悉是當上亞視新聞主播及記者7年。其後她投身公關行業，並為機構管理層提供傳媒應對訓練、危機溝通工作坊及演說培訓等。

一直從事溝通工作的Rachel，當上媽媽後努力學習親子溝通，以尋求最適合自己的育兒方式。她修讀過不同的家長教育課程，包括蒙特梭利家長教育、正向管教、NLP親子溝通、兒童靜觀訓練、兒童遊戲治療、親職意義為本的家長教育等。直到2019年，大女Charley大病一場，她忙於照顧大女，令細女Lois感覺有缺失而變得反叛，她頓時感到不知所措。

大女一場大病，令我覺得整個世界翻天覆地，倒塌了，之後一年細女就出現很多行為問題，我一直以為是她的問題，我設法要改變她，後來我發現其實全都是我的問題。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 繆美詩與丈夫Vincent於2022年帶兩名女兒返加拿大生活。（受訪者提供相片） ▲ （受訪者提供相片） +3 +2

不同育兒問題有相應溝通技巧

Rachel於2020年學習了一套來自美國的「家長效能訓練」（Parent Effectiveness Training，P.E.T.），啟發她如何做個好家長。當中她要拆解孩子各種行為的背後原因，她才驚覺自己全心照顧大女，而忽略了細女的需要，才導致她出現反叛行為以表達不滿。

透過與兩名女兒好好溝通後，Rachel拆解了很多育兒難題。最近她更成為家長效能訓練的認證導師，希望把育兒心得傳授予一眾家長，現時主力授網課。「每個孩子都是獨特的，但是溝通方法在所有情況下都可應用到，每一個類別都有相對應的溝通技巧，教導家長何時說何時聽、應說什麼不應說什麼，培養出大家相同的價值觀。」

【繆美詩拆解5大育兒問題】

育兒心得｜孩子機不離手要催做功課好勞氣 繆美詩教溝通技巧輕鬆解決5大難題

▲ 繆美詩拆解多個家長最頭痛的育兒問題。（陳慧安攝）

拉丁舞冠軍女兒：不代表我喜歡

家長另一重大責任，就是協助孩子發掘專長，讓他們走出自己道路。Rachel現年12歲的大女Charley和10歲的Lois從小一起學習跳拉丁舞，更奪過一些冠軍獎項，當中細女於2019年摘下一項比賽的6歲以下全港總冠軍。不過，Rachel後來才知悉細女根本不喜歡跳拉丁舞。

細女一直在呻不想跳舞，更彈了一句：「我跳得好不代表我喜歡跳。」我聽到很傷心。其實是我懶惰，因為姐姐跳拉丁舞，妹妹跟著去我就比較方便，可以安安樂樂去做瑜伽。

女兒這句話猶如當頭棒喝，讓Rachel明白到每個孩子都是獨特，兩姊妹很難發展同一興趣，且會出現比較心態，「網球壇姊妹雲露絲、莎蓮娜威廉絲同時發展得好，是異數。」後來Charley和Lois移民加拿大後，更雙雙放棄拉丁舞。

▲ 兩姊妹感情相當好。（受訪者提供相片）

移民加拿大 女兒重新選擇興趣

2022年，Rachel一家四口回流返加拿大溫哥華，希望讓女兒有更好的成長環境。Rachel從小在加拿大成長，丈夫Vincent則在美國生活過。移民是影響一生的決定，Rachel和Vincent移加前與女兒一起了解當地學校、活動及美食等，讓女兒有參與感及產生興趣後，一家人才作最後決定。

抵達加拿大溫哥華後，Charley和Lois接觸到其他活動後，齊齊放棄拉丁舞各自發展，大女決定全情投入芭蕾舞世界，Rachel說：「我大女去到當地才說她不再玩拉丁舞，只想跳芭蕾舞，是極大的改變！她現在每星期跳芭蕾舞最少25小時，每日跳數小時，證明她真的很喜歡，才願意付出，在香港她怎可能如此投入跳舞？單是上學已令小朋友筋疲力盡。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 ▲ Charley十分熱愛芭蕾舞。（受訪者提供相片） ▲ Charley無論去到那裏都愛擺芭蕾舞甫士。（受訪者提供相片）

大女專心跳芭蕾 細女玩冰環

Charley的心願是入讀加拿大國家芭蕾舞學校，可以一邊跳舞一邊讀書，希望將來成為一名專業芭蕾舞員。Rachel深知這條路不易走，女兒為免雙腿變形及弄傷腳，要經常要看物理治療和針灸，也不會玩一些高危活動如滑雪、溜冰等。她每晚會為自己做定早餐，翌早自動自覺7時半起床，執拾好被鋪，紮好一個芭蕾髮髻就去上學，相當自律！Rachel感恩道：

小朋友找到自己目標後，會慢慢變成最好的自己。我大女不斷自我推動，學習怎樣照顧自己的腳、學習放鬆心情等等。

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細女Lois則興趣廣泛，她試玩當地熱門冰上運動冰環（Ringette）後一試愛上，這是比冰上曲棍球更快速的冰上隊制運動。她現時已加入團隊訓練及比賽，雖然她是隊中最矮小的，但她努力訓練下進步神速，僅花約4個月時間，便拿下她第一個比賽MVP（最有價值球員）。

Lois又熱愛玩圍棋，且仍有跳舞，但已轉學其他舞蹈如雜技舞、現代舞、爵士舞等。Rachel解釋她們很快加入團體運動，結識了很多志同道合的小朋友，幫助她們迅速融入當地生活，「大女還加入了Cadet（少年軍），細女希望年滿12歲後加入。想不到她們把香港全部東西都放下了，自己在加拿大揭開新一頁。」

▲ Rachel建議家長帶小朋友移民，不要把在香港學習的一套搬去外國用，讓孩子有空間尋找自己的人生目標。 （陳慧安攝）

加拿大不重學術 重創意及興趣

培養孩子發展興趣，必須是孩子發自內心喜歡，才有動力學習。尤其移民外國如加拿大，是重視個人潛能多於學業成績，學校亦樂於接受學生成績水平存在極大差異，如學生想學術加操，便自行找老師提供更多挑戰，一切講求學生的自發性。

Rachel認為家長不應把在香港學習的一套搬去外國用，怕當地中文、數學程度淺，就急於找補習，不如放手讓孩子自行探索，如她的細女覺得數學淺易，便會自行尋找數學班加操。因加拿大不著重學術，是希望小朋友找到他的人生興趣，因此小朋友至少在小學階段，有很多空間做自己喜歡的事。

我相信在一個自由開放的空間，一個人才能活出最好的自己。你看現在能改變世界的人，大部分來自北美的，包括科技界、娛樂界等，Justin Bieber和Celine Dion也是來自加拿大。因為北美的教育是開放式，靠孩子開創自己的道路，anything is possible。

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記者：林綺玲

埸地：日子YatChee