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【捏造保單】涉騙佣金120萬洗黑錢275萬元　兩前保險從業員串謀欺詐等罪成候判

社會 18:50 2024/02/16

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區域法院。資料圖片

3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理，訛稱4份保單由兼職保險代理辦理，以詐騙公司佣金及獎金約120萬元，並串謀處理犯罪得益約275萬元。其中兩人經審訊後，今（16日）於區域法院被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成立，還押至3月25日判刑。

本案共有3名被告，分別為安盛金融有限公司(下稱安盛)前助理分行經理李宗興（34歲），鄧惠霖（36歲）及江浩智（35歲），同為安盛前保險代理人，2人為李的下線。李、鄧同被控3項串謀欺詐罪，李、江則同被控1項串謀欺詐罪及1項串謀洗黑錢罪。

鄧早前承認兩項串謀欺詐罪，李及江則否認所有控罪。案中的兼職保險代理葉兆軒已獲控方免予起訴，並任控方證人指證本案被告。

暫委法官王證瑜裁決時指，通訊紀錄顯示被告李宗興明知保單是已認罪被告鄧惠霖或江辦理，李卻串謀與鄧及江向公司虛假地表示涉案保單由葉辦理，並獲公司發放佣金和獎金，葉實際上並沒有參與相關保單銷售，從未會見投保人，亦沒有簽署相關保單，遂裁定李及江面對的就串謀欺詐罪均罪成。

法官續指，李要求葉開設銀行戶口收取佣金，處理涉案約275萬元犯罪得益，裁定兩被告串謀洗黑錢罪成。法官將判刑押後至3月25日，先為被告索取背景報告，兩被告須還押候判，屆時一併處理鄧之判刑。

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記者：陳曉欣

罪案 洗黑錢 保險公司 銷售 金融 銀行 欺詐罪

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