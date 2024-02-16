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【Chubby Hearts】文化藝術盛事基金資助780萬元　當局接納活動報告才撥款

社會 18:37 2024/02/16

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熱門 鄧卓殷 新手爸媽 農曆新年2024 狀王之王 高才通 佘詩曼 會員有獎 中一面試 區區有好校 名校專區

展覽單位與多個機構合作於全港各區展示紅心。

本月14至24日在中環皇后像廣場舉行的Chubby Hearts項目，由文體旅局轄下「文化藝術盛事基金」贊助。局方今午（16日）公布，涉及資助額約780萬元。按基金要求，申請人須遵照資助協議的規定進行建議計劃及履行相關責任，並須於活動完結後提交活動報告，經接納後方可取得相應撥款。

文體旅局指，相關項目資助780萬元，涵蓋策展、展品製作及展示、本地設計師及藝術家創作、薪金、市場調研、推廣等費用。不過，政府及香港設計中心，均未有交待活動總開支。

紅心設計裝置(Chubby Hearts)於本港各區展覽。12米巨型紅心裝置，2月14日起在中環皇后像廣場展出，展期11日，每日展出時間為下午1時至晚上9時。另有3個直徑約3米的飄浮紅心，每日會在全港16個景點之中隨機快閃，展出地點和時間將於每天早上7時在香港設計中心網站、其官方社交媒體平台公布。

籌備活動的香港設計中心表示，透過與康樂及文化事務署、香港電車、以及多個地產商合作下，在全港超過100個屏幕和交通工具上，展示由本地創意人才創作的 Chubby Hearts動態和平面設計作品。

香港設計中心指，其中一個亮點是獲全新贊助的Chubby Hearts數碼藝術作品，由即日起至24日在位於Tsim Sha Tsui Centre & Empire Centre 尖沙咀中心及帝國中心 的信和光影藝術幕牆展出。作品展示香港美麗的天際線，閃耀標誌性的維多利亞港，傳遞愛的訊息。

即睇紅心出沒地方

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責任編輯：陳展棋

 

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