吳京無辜被傳患愛滋病　粉絲力撐偶像逐點粉碎謠言

▲ 戰狼吳京無辜被傳患愛滋病。

「中國戰狼」男星吳京躺着中槍！近日，吳京被內地網民瘋傳感染愛滋病引熱議，而他對此事未有作出回應，而吳京的粉絲力挺偶像，批評這根本就是謠言，並指出原始爆料內容與吳京的年紀根本不相符。

事因中國《財經早餐》首席品牌官張程棟，在1月底在微博發文爆料指：「最近，明星扎堆去醫院檢查HIV（人類免疫缺陷病毒），人心惶惶。據說有明星得了HIV，而且男女都有，大好的生命因為慾望不自愛而失去。」發文在當時未有引發關注。

可是在2月13日，又有網友聲稱，中國最大影視基地橫店鎮出現了一名男星感染愛滋病，在北京醫院治療，消息之後被在X流傳，直指染病者就是吳京，吳京微博下方也出現譏諷留言「現在是傳說中國演藝圈跟吳京有關係的女性都相當緊張」，但發文者卻完全未能拿出任證據。

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▲ 武打巨星吳京。

粉絲力撐吳京

但粉絲力挺指，吳京出生於1974年，而原始爆料的內容說是1995年後出生的男星，而且形容該名男星「不太火也不太糊，有一定流量」，這與叫賣力強的吳京對不上「很明顯的內外聯動造謠，有些人看到吳京的負面就瘋狂轉發，不管真假」、「還是傳的橫店拍戲，吳京都多久不在橫店拍了」。

另外，亦有網民在農曆新年「野生捕獲」吳京，當時帶著家人在新加坡遊夜間動物園的他身穿白色T恤、戴上鴨舌帽，狀態相當好。所以明顯地，今次吳京是無辜被假新聞中傷。

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