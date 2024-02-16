P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G露營真情流露　眾成員一致表示最欣賞Win Win

▲ 《P1X3L 5G 八星賀歲》

由葉振弘（Marco）、歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）和鍾卓穎（Ash）組成限定團體 P1X3L 5G在ViuTV賀年節目《P1X3L 5G 八星賀歲》內，走訪到香港及澳門不同地方，接受一連串挑戰及遊戲。



在今晚（2月16日）播出的《P1X3L 5G 八星賀歲》最後一集，製作組決定徇眾要求，趁新年滿足P1X3L 5G去Camping的願望，不過他們需要透過遊戲才能夠贏得豐富的Camping資源。而P1X3L 5G分成兩組，鬥快完成5個Check point。

P1X3L 5G 八星賀歲丨P1X3L 5G澳門旅遊塔大玩「跳3」 Phoebus高票當選老鼠屎

▲ 《P1X3L 5G 八星賀歲》

而獲分配跟Sica一組的Marco表現得相當無信心，更被Ash一眼看穿。被分配到另一組的Phoebus不妨嘲諷Marco：「Marco寬容啲，開心啲！」，還自信揚言：「我哋會嬴啊依鋪，唔駛傾策略。」

可惜，Phoebus在第二個遊戲便撞板，開始前說「好易咋喎依個」，下一秒便自打嘴巴，場面十分搞笑。

▲ 《P1X3L 5G 八星賀歲》

Phoebus高票當選遊戲黑洞



除遊戲，最後一集當然少不了BBQ和回顧環節。製作組安排幾條問題，P1X3L 5G需要選擇最符合問題的成員。

Phoebus高票當選遊戲黑洞，Sica指出Phoebus有七成時間都是處於「狀況外」，儘管大家講解了遊戲規則，遊戲開始時Phoebus總會問「點解嘅？」

當被問到誰是鏡頭前後反差最大，Sica選擇自己並解釋：「因為我唔鍾意講嘢，但我好似成日講嘢囉。」眾人聽到後表現出愕然的反應。

▲ 《P1X3L 5G 八星賀歲》

眾人最欣賞Win Win

而Win Win則投George一票：「我覺得啊George私低下係一個好好的男仔，我係幾喜歡。」，Ash和Alice亦表示同意，Alice更大讚George穩重。



Win Win雖然過去幾集因身體不適未能參與遊戲，她仍是眾人最欣賞的成員。Phoebus率先讚揚Win Win：「真係focus喺依十集入面，你（Win Win）自己身體狀況唔係咁允許，但係仍然盡力參與每一個項目。」

Yoyo補充說：「大家可能有啲鏡頭見唔到Win Win，但佢唔係偷懶而真係身體嘅不適啦。佢個心一直同我哋一齊啦，我哋都好掛住佢。」

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