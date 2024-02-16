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【大灣區】陳澤銘︰早於2017年成立工作小組　續推動港律師投身大灣區

政治 22:18 2024/02/16

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陳澤銘表示，律師會將繼續通過不同方式，推動香港律師投身大灣區的發展。（資料圖片）

律師會及多個商會遭全國政協副主席梁振英點名，指雖憧憬大灣區前景，但未充分參與。律師會會長陳澤銘回應查詢時指，為協助業界開拓大灣區機遇，律師會早於2017年6月成立大灣區工作小組，並列舉系列活動和工作成果。

陳澤銘提到，工作小組成立翌年，律師會訪問了大灣區內9個廣東城市的律師協會，並在2018年12月與其簽署《大灣區律師協會聯席會議制度》，通過定期舉辦聯席會議，促進交流和推動大灣區的法律服務業。「律師會已與大灣區的律師協會簽署了10份合作協議。」

另外，過去多年，律師會積極協調並參與各種活動，單是去年，已組織了11次實體會議，協調組織了12次實體或線上活動等，包括「灣區快車」系列活動，去年律師會帶領40名會員訪問佛山，今年3月則會前往廣州。又透露，律師會正進行名為《香港法律執業者在粵港澳大灣區發展調研報告》的研究，探索香港法律專業人士在大灣區的發展前景。

陳澤銘表示，律師會將繼續通過不同方式，推動香港律師投身大灣區的發展，包括鼓勵會員報考「粵港澳大灣區律師執業考試」及到大灣區執業，以及促進香港律師事務所與內地律師事務所在廣東省合夥聯營。陳稱，目前，已有至少約200名香港律師取得在大灣區執業的資格。截至去年11月，香港律師事務所與內地律師事務所在廣東省合夥聯營的有18家。

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記者：趙居逸

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