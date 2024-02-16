【盛事經濟】Chubby Hearts首日6.5萬人次參觀　議員促加強申報透明度

▲ 橫跨11日的Chubby Hearts活動，早前在中環揭幕。（資料圖片）

巨型紅心裝置「Chubby Hearts」在本港展出，當局今午（16日）披露項目在符合指定要求後，可獲「文化藝術盛事基金」資助約780萬元。主辦單位香港設計中心公布，本周三（14日）首日有逾6.5萬總參觀人次，首天更登上Google趨勢的熱搜榜首位，首2天在社交平台上獲得逾18萬次的關注度。

不過外界質疑項目的經濟成效，又指基金成員疑涉利益衝突。有議員認為，舉辦盛事有助香港維持在國際的曝光率，但基金委員會在審批資助時有必要提高透明度，令公帑用得其所。文化體育及旅遊局指，所有委員均按機制利益申報，主辦方在活動完結後提交報告，經接納後才會取得相應撥款。

接納活動報告才獲資助

自從「美斯事件」後，外界相當關注獲政府資助的盛事活動成效及撥款準則。本月14至24日在中環皇后像廣場舉行的Chubby Hearts項目，由文體旅局轄下「文化藝術盛事基金」贊助。局方今日公布，涉及資助額約780萬元，涵蓋策展、展品製作及展示、本地設計師及藝術家創作、薪金、市場調研、推廣等費用。按基金要求，申請人須遵照資助協議的規定進行建議計劃及履行相關責任，並須於活動完結後提交活動報告，經接納後方可取得相應撥款。不過，局方及設計中心，均未有交待活動總開支。

外界質疑活動的經濟效益。香港設計中心昨公布，首日在4個展出地方，包括中環皇后像廣場、旺角花墟、大埔林村及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，共吸引65,524人次參觀，當中20.7%是遊客，形容大幅超出預期。早前活動揭幕當日，大會預計活動吸引10萬名訪客。

中心又引述數據分析報告，首2天在各大社交平台獲逾18萬次的關注度，成功接觸超過3千萬人次，逾97%網民表示中性至正面感受。

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盛事提振經濟效益

香港廣告商會副主席劉慧冰表示，活動策展首2天已成網絡熱話，海內外媒體也有正面報道，在舉辦活動而言，成績已算不錯。

旅遊界立法會議員姚柏良就指，盛事的經濟效益、是否值得基金資助，可從多角度評估，包括能否改善社會氣氛、吸引市民和旅客及世界媒體關注等；但強調基金始終為公帑，要謹慎用好每分錢。

議員籲加強申報透明度 指引稱委員須避席

不過獨立股評人David Webb日前於社交平台發文，指鄭志剛作為文化藝術盛事委員會主席，但心心設計師Anya Hindmarch卻於新世界旗下的K11 Musea有店舖，他認為鄭志剛有涉以公帑助其租戶推廣之嫌，更稱對K11租金收入應有幫助。據了解，該快閃店去年底前開設，至今年4月結束。而翻查資料，另一名文化藝術盛事委員會委員嚴志明，是香港設計中心董事會主席。

對於有關利益衝突指控，文化體育及旅遊局指，所有委員均需要並已嚴格按照既定機制，在審批過去所有項目時作出利益申報，並強調委員會一直秉持公平、公開及公正為原則。翻查指引，委員會成員若與申請項目有關係，必須避免參與涉及有關申請的討論和決定。

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選委界立法會議員江玉歡指，初步看不到鄭志剛於事件得到好處及金錢利益；她指不少社會或商界人物均有公職，若太多猜度，對籌辦大型活動形象有影響。但她強調政府及相關委員會在審批撥款時，必須增透明度及作出申報。姚柏良則建議參考立法會做法，提供委員就不同盛事的利益申報登記冊，讓公眾查閱，以增加透明度。

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記者：陳麗娜、陳展棋、梁薾心