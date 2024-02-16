【免針紙案】免針紙案醫生陳凱旭涉專業失德　被醫委會停牌4個月

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曾涉及濫發「免針紙」被通緝的醫生陳凱旭，因一項專業失德罪名，今日(16日)被醫委會停牌4個月。

被告陳凱旭沒有參與應訊，判詞指陳凱旭於2021年8月，於健康網頁「Healthy D」當中一篇講述心跳的文章當中，自稱自己是家庭科醫生，不過他本身並非家庭醫學專科學院認可的專科醫生。

席上其中一個爭論點是，如使用家庭醫生、並非家庭科醫生是否並非違反規定。不過醫委會法律顧問強調，是次訴訟討論的是家庭科醫生一字。

判辭指出，公眾可能會倚靠專業頭銜而選擇接受治療，被告於接獲本案的投訴時，應對使用「家庭科醫生」一詞有更高的懷疑，但被告從未解釋過避免錯誤引用而採取的任何步驟，被告的行為未達到預期的標準。

判辭引述陳凱旭於去年4月以電郵回覆醫委會時，提到自己已經不是香港的醫生，促請醫委會撤銷涉及他的投訴，以節省寶貴時間，並感謝醫委會花時間聆聽他「創意的解釋」。

醫委會認為，電郵顯示他毫無悔意，加上他曾被裁定專業失德3次，在緩刑期間再犯，因此決定合共停牌4個月。

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責任編輯：陳展棋