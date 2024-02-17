【門診資助】港大深圳醫院門診資助3月底屆滿　盧寵茂：考慮延長及恆常化

政府去年為延續疫情的臨時措施，推出推出「支援大灣區醫管局病人先導計劃」，已參與的合資格人士每次接受港大深圳醫院門診診症服務只需繳付人民幣100 元的費用，餘下費用差額則由先導計劃資助。 每名合資格人士的資助額為人民幣2,000 元，使用期至2024 年3 月31 日。

醫務衛生局局長盧寵茂接受電台訪問時表示，截至上月，短短8個月內已有逾3600名大灣區港人受惠，反映計劃頗受歡迎。

他表示，計劃將運作至下月底，政府將詳細檢討成效，視乎需求考慮延長計劃、擴大服務對象，甚至將計劃恆常化，會用數據說話，如服務能幫到港人希望擴展，幫到更多大灣區的病人。

盧寵茂亦再回應政府檢討急症室收費。他被問到急症室非緊急個案會否由目前的180元，大幅加價到私家醫院急症室的400至500元收費水平，盧寵茂指目前未有任何定案，但公私營服務收費差距肯定是考慮因素之一。

對於明愛醫院急症室醫生李福基對加價表示憂慮，並會考慮辭任，盧寵茂事後到該院與其在內醫護會面。盧拒絕透露會面內容，他指理解前線壓力，相信對方是講笑，指相信他是有熱誠的醫生。

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