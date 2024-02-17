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【公屋租金】年中檢討公屋租金 　羅淑佩：不可加多於一成料市民可負擔

社會 10:43 2024/02/17

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公屋租金將於今年年中檢討，房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩接受電視台訪問時表示，即使有調整，加幅都不會超過10%，認為公屋住戶仍然可以負擔。

公屋每兩年檢討租金一次，今年中將會檢討公屋租金，房屋署署長羅淑佩指租金調整幅度會參考住戶家庭收入變動等因素，足夠反映現實狀況；即使近期資本巿場波動，巿民感到經濟狀況不明朗，但對公屋住戶影響有限。

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羅淑佩指即使加租，根據法例規定加幅都不會超過10%，認為公屋住戶仍然可以負擔，「我們現時平均租金是2,200元，但其實有大約4成 (住戶)，租金不會超過2,000元，甚至是數十元。」

她亦指，署方將會於今年4月開展第二輪住滿10年公屋住戶物業資產申報，將要求住戶申報內地及海外資產。羅淑佩期望再配合舉報獎賞制度以及主動巡查，可以打擊公屋濫用情況，令房屋資源更好運用。

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