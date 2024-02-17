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香港小姐丨蘇可欣被狂迷開價20萬包養　宅男女神Eunice入行前曾當空姐

娛樂 11:35 2024/02/17

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蘇可欣在《飛常日誌》演老本行空姐。

2016年參選港姐而入行的蘇可欣（Eunice），主力當娛樂新聞台主持外，在2018年因拍旅遊節目《3日2夜》以比堅尼上陣騷出豐滿身材，而成功搶焦受宅男注意。

此外，蘇可欣亦有參演劇集，比如《愛·回家之開心速遞》、《溏心風暴3》、《白色強人》、《十八年後的終極告白》等。

飛常日誌丨盤點劇中15位空姐　蘇可欣史穎喬現實中曾做機艙服務員

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蘇可欣曾做空姐

其實在入行前，蘇可欣曾當空姐，在早前TVB劇《飛常日誌》內，她便穿回制服演空姐，令人氣再上升。

日前，她在其個人IG以限時動態方式上載一張對話截圖，內容是是有網民向她「問價」，寫道：「可以養你嗎？一個月20w（萬）零花，你各方面條件都很符合我要求」。

對此，蘇可欣回應：「不用了 我比較鍾意用自己賺嘅錢 你再瘋狂換ac搵我都無用 施主 收手吧」

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預演少奶奶生活

其實蘇可欣早在2020年高調認戀富貴男友Geoffrey（王仁灝），她的社交平台不時分享跑馬地豪宅相片，並經常周遊列國，可說生活寫意，一早預演少奶奶生活。

而她與TVB的合約在下年便到期，而蘇可欣早前受訪更坦言未有考慮續約問題，更透露稱有意重回老本航空服務業。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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